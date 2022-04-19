Відео, яке Бєдняков опублікував у своєму інстаграмі, знімали жителі Маріуполя. На ньому добре видно наслідки "руского міра".

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Андрій Бєдняков показав зруйнований Маріуполь

Ведучий часто бував у Маріуполі та побачив, що з 2014 року місто дуже змінилося. Настрій маріупольців став патріотичнішим, особливо, у молодого покоління. Та зараз росіяни знищують все. У ролику на сторінці Бєднякова видно зруйнований Драмтеатр та інші будівлі, які ворог нещадно обстрілює.

"Мого рідного міста вже нема. Від нього майже нічого не залишилося. Не було, мабуть, і години, щоб я не думав про Маріуполь. Людей прийшли "рятувати". Кинули своє "рятувальне коло" практично на все місто. Кинули його на Драмтеатр, мою школу, мій будинок, де я жив. Кинули на палац культури, де я працював. Кинули на стадіон, куди я приходив із батьками", – написав під відео Андрій.

Але попри все це, там залишилися воїни, які продовжують боротися за наше місто. За нашу землю і за нашу територію. Низький уклін кожному та кожній з вас! Я знаю, що ви це прочитаєте. Знайте, вся Україна молиться. Про вас знає весь світ! Я, як і мільйони українців, дуже чекаю на деблокаду. Допомогти виїхати людям та допомогти нашим воїнам. Тому що Маріуполь – це Україна,

– наголосив Бєдняков.

Зруйнований Маріуполь: дивіться відео онлайн

Українські зірки закликають деблокувати Маріуполь, щоб врятувати військових та мирних мешканців, які залишають в облозі окупантів. Зокрема, Злата Огнєвіч звернулася до влади й наголосила, що бійці чекають на зброю та підкріплення.