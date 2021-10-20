Поки мама на зйомках, – Юрій Горбунов показав, як проводить час з сином

Поки Катерина Осадча відвідує світські заходи, де знімає телесюжети зі знаменитостями, Юрій Горбунов перебуває вдома з синами. Чоловік зізнався, що давно мріяв про таке.

Ведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча виховують двох спільних синів. Вони неймовірно щасливі бути разом у затишному заміському будинку та насолоджуватися часом із нащадками.

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Нові фото Юрія Горбунова з сином

Осадча не засиджувалася в декреті й через декілька днів повернулася до роботи. Зараз вона часто буває на зйомках і, коли в Юрія є вільний час, саме він залишається вдома з дітьми.

На світлинах, які зірковий татусь поширив у мережі, він зображений у вітальні разом зі старшим сином Іваном. Поки Данило спав, вони вирішили помалювати. Горбунов щиро усміхався та просто отримував задоволення від моменту.

Поки мама на зйомках, тато з синами на господарстві. Дуже довго мріяв про таке!

– написав Юрій у публікації.



Юрій Горбунов з сином / Фото з інстаграму ведучого



Син Юрія Горбунова / Фото з інстаграму ведучого