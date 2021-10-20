Ведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая воспитывают двух совместных сыновей. Они невероятно счастливы быть вместе в уютном загородном доме и наслаждаться временем с детьми.

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Новые фото Юрия Горбунова с сыном

Осадчая не засиживалась в декрете и через несколько дней вернулась к работе. Сейчас она часто бывает на съемках и, когда у Юрия есть свободное время, именно он остается дома с детьми.

На фотографиях, которые звездный папаша распространил в сети, он изображен в гостиной вместе со старшим сыном Иваном. Пока Даниил спал, они решили порисовать. Горбунов искренне улыбался и просто получал удовольствие от момента.

Пока мама на съемках, папа с сыновьями на хозяйстве. Очень долго мечтал об этом!

– написал Юрий в публикации.



Юрий Горбунов с сыном / Фото с инстаграма ведущего



Сын Юрия Горбунова / Фото с инстаграма ведущего

Напомним, недавно Юрий и Екатерина вместе с сыновьями отдыхали в Турции. Звездный папа обнародовал фото, которое сделал в одном из заведений, держа маленького сына на руках.