Ведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча виховують двох спільних синів. Вони неймовірно щасливі бути разом у затишному заміському будинку та насолоджуватися часом із нащадками.
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Нові фото Юрія Горбунова з сином
Осадча не засиджувалася в декреті й через декілька днів повернулася до роботи. Зараз вона часто буває на зйомках і, коли в Юрія є вільний час, саме він залишається вдома з дітьми.
На світлинах, які зірковий татусь поширив у мережі, він зображений у вітальні разом зі старшим сином Іваном. Поки Данило спав, вони вирішили помалювати. Горбунов щиро усміхався та просто отримував задоволення від моменту.
Поки мама на зйомках, тато з синами на господарстві. Дуже довго мріяв про таке!
– написав Юрій у публікації.
Юрій Горбунов з сином / Фото з інстаграму ведучого
Син Юрія Горбунова / Фото з інстаграму ведучого