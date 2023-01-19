У Грузії поховали Вахтанга Кікабідзе – легендарного артиста і друга України

Через 4 дні після смерті грузинського виконавця Вахтанга Кікабідзе відбулась церемонія прощання та похорон артиста. Його тіло спочиватиме поруч з могилами дружини, яка померла у 2021 році, та його матері.

Церемонія прощання з грузином проходила два дні – 17 та 18 січня – на проспекті Руставелі. Там рідні та друзі Кікабідзе молились за його спочинок, а також поклали на домовину грузинський та український прапори.

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У четвер, 19 січня, фанати та близькі Вахтанга змогли востаннє віддати шану співаку у Великій концертній залі Філармонії. Туди приїхали також делегації з України, Вірменії та Азербайджану, повідомляють, що також були представники керівної партії Грузії, яких Кікабідзе критикував через проросійські наративи. На великому екрані позаду труни Вахтанга транслювали короткий фільм з моментів життя артиста, і завершальним кадром став момент нагородження Володимиром Зеленським грузина у 2021 році.

Від України на церемонію прощання приїхав міністр культури Олександр Ткаченко. Під час процесії він прочитав промову від президента Володимира Зеленського. У листі українського лідера йдеться, що ім'я Вахтанга Кікабідзе назавжди буде вписано в історію України як ім'я великого грузина, який зробив свій внесок у захист незалежності та суверенітету України.

"Родичам, близьким та шанувальникам Вахтанга Кікабідзе: у хвилину скорботи прошу прийняти мої щирі співчуття у зв'язку зі смертю Вахтанга Кікабідзе. Великого артиста та великої людини, друга України, який завжди був з Україною. Легенди, котрий для всіх був прикладом.

Українці дякують Вахтангу Кікабідзе за підтримку у боротьбі з російським агресором. Ім'я Вахтанга Кікабідзе буде вписано в історію України як ім'я великого грузина, який зробив свій внесок у захист незалежності та суверенітету України. Ми завжди будемо це пам'ятати і ніколи не забудемо. На знак скорботи я разом із усіма його шанувальниками прихиляюся перед людиною з душею унікальної краси та видатного таланту. Світла пам'ять", – зачитав лист Зеленського Олександр Ткаченко поруч з домовиною Кікабідзе.



Олександр Ткаченко на похороні Вахтанга Кікабідзе / Фото @netgazeti

Після церемонії прощання труну з тілом Кікабідзе винесли на вулицю у сторону кладовища, де під оплески його проводили тисячі грузинів. Промовисті відео вже з'явились в мережі.

Згодом 84-річного Вахтанга Кікабідзе поховали на Верійському цвинтарі згідно з його заповітом. У Вахтанга Кікабідзе залишилося двоє дітей та троє онуків. Названа донька Марина Сагарадзе – акторка Тбіліського академічного театру імені Шота Руставелі. Син Костянтин Кікабідзе – художник, зараз живе в Канаді.

Останні слова Кікабідзе

Днем раніше стало відомо, що у Новорічну ніч 2023 року з Кікабідзе спілкувався російський актор Стас Садальський, який був його близьким другом. Коли він вітав грузина зі святом, той просив цього не робити:

Дружина Ірина померла восени 2021-го. Буба дуже важко переживав її відхід, на моє привітання з Новим роком сказав: "Не треба вітати, мене вже немає, я вмираю",

– розповів друг покійного актора.

Зазначимо, що Кікабідзе помер після тривалої хвороби. У 2018 році він зізнався, що свого часу йому було призначено онкологічну операцію з видалення пухлини головного мозку. А останнім часом перебував на постійному діалізі (очищення крові, що використовують при нирковій недостатності). У листопаді 2021 року він приїздив до Києва, маючи катетер у горлі.

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Вахтанг Кікабідзе був великим другом українського народу. Ще після вторгнення Росії на територію Грузії у 2008 році він відмовився виступати у Росії, а згодом став на сторону України після початку війни у 2014 році. За останні 9 років він часто приїжджав в Україні та давав концерти, а у 2021 році отримав орден князя Ярослава Мудрого від президента Володимира Зеленського. На початку повномасштабного вторгнення він казав, що ця "мерзенна війна, яку розпочала Росія, закінчиться поразкою для росіян". Він називав Володимира Путіна "політиком чорної сили" і заявляв, що Росії потрібна "свіжа кров" та зміна влади.