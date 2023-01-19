Церемония прощания с грузином проходила два дня – 17 и 18 января – на проспекте Руставели. Там родные и друзья Кикабидзе молились за его покой, а также положили на гроб грузинский и украинский флаги.

К слову Умер Вахтанг Кикабидзе – легендарный грузинский артист

В четверг, 19 января, фанаты и близкие Вахтанга смогли в последний раз почитать певца в Большом концертном зале Филармонии. Туда приехали также делегации из Украины, Армении и Азербайджана, сообщают, что также были представители правящей партии Грузии, которых Кикабидзе критиковал из-за пророссийских нарративов. На большом экране позади гроба Вахтанга транслировали короткий фильм с моментами жизни артиста, и завершающим кадром стал момент награждения Зеленским грузина в 2021 году.

От Украины на церемонию прощания приехал министр культуры Александр Ткаченко. Во время процессии он прочел речь от президента Владимира Зеленского. В письме украинского лидера говорится, что имя Вахтанга Кикабидзе навсегда будет вписано в историю Украины как имя великого грузина, внесшего свой вклад в защиту независимости и суверенитета Украины.

"Родственникам, близким и поклонникам Вахтанга Кикабидзе: в минуту скорби прошу принять мои искренние соболезнования в связи со смертью Вахтанга Кикабидзе. Великого артиста и великого человека, друга Украины, который всегда был с Украиной. Легенды, который для всех был примером.

Украинцы благодарят Вахтанга Кикабидзе за поддержку в борьбе с российским агрессором. Имя Вахтанга Кикабидзе будет вписано в историю Украины как имя великого грузина, внесшего свой вклад в защиту независимости и суверенитета Украины. Мы всегда будем это помнить и никогда не забудем. В знак скорби я вместе со всеми его поклонниками поклоняюсь человеку с душой уникальной красоты и выдающегося таланта. Светлая память", – зачитал письмо Зеленского Александр Ткаченко рядом с гробом Кикабидзе.



Александр Ткаченко на похоронах Вахтанга Кикабидзе / Фото @netgazeti

После церемонии прощания гроб с телом Кикабидзе вынесли на улицу в сторону кладбища, где под аплодисменты его проводили тысячи грузин. Красочные видео уже появились в сети.

Впоследствии 84-летний Вахтанг Кикабидзе был похоронен на Верийском кладбище согласно его завещанию. У Вахтанга Кикабидзе осталось двое детей и трое внуков. Названа дочь Марина Сагарадзе – актриса Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. Сын Константин Кикабидзе – художник, сейчас живет в Канаде.

Последние слова Кикабидзе

Днем ранее стало известно, что в новогоднюю ночь 2023 с Кикабидзе общался российский актер Стас Садальский, который был его близким другом. Когда он поздравлял грузина с праздником, тот просил этого не делать:

Жена Ирина умерла осенью 2021-го. Буба очень тяжело переживал ее уход, на мое поздравление с Новым годом сказал: "Не надо поздравлять, меня уже нет, я умираю",

– рассказал друг покойного актера.

Отметим, что Кикабидзе скончался после продолжительной болезни. В 2018 году он признался, что в свое время ему была назначена онкологическая операция по удалению опухоли головного мозга. А в последнее время находился на постоянном диализе (очищение крови, используемое при почечной недостаточности). В ноябре 2021 года он приезжал в Киев, имея катетер в горле.

Важно Пошла легенда: что известно о Вахтанге Кикабидзе, всем сердцем поддерживавшем Украину

Вахтанг Кикабидзе был большим другом украинского народа. Еще после вторжения России на территорию Грузии в 2008 году он отказался выступать в России, а затем стал на сторону Украины после начала войны в 2014 году. За последние 9 лет он часто приезжал в Украину и давал концерты, а в 2021 году получил орден князя Ярослава Мудрого от президента Владимира Зеленского. В начале полномасштабного вторжения он говорил, что эта "мерзкая война, которую начала Россия, закончится поражением для россиян". Он называл Владимира Путина "политиком черной силы" и заявлял, что России нужна "свежая кровь" и смена власти.