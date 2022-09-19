Вшанування пам'яті королеви Єлизавети ІІ відбулося в передостанній день трауру в країні о 22:00 за київським часом. Чимало людей зібралися на площах, аби разом вшанувати Її Величність напередодні похорону.

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Як проходила національна хвилина мовчання

За мить до жалобного заходу по телебаченню транслювали промову Каміли – королеви-консорта. Дружина Чарльза ІІІ назвала свою покійну свекруху "самотньою жінкою у світі, де домінують чоловіки", відзначивши її силу.

О 22:00 почалася національна хвилина мовчання. За задумом, до та після неї мав ударити годинник Біг Бен. Однак цього не сталося й офіційного пояснення причини поки що немає.

Прем'єр-міністерка Ліз Трасс з чоловіком на хвилину мовчання вийшли на вулицю Даунінг-стріт і вшанували пам'ять королеви біля резиденції глави уряду.

Хвилина мовчання у Великій Британії / Фото Sky News

На опублікованих кадрах видно, що життя у Великій Британії завмерло на хвилину – усі вулиці, установи та заклади затихли.

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Похорон королеви Єлизавети ІІ: головне

Після смерті королеви Єлизавети ІІ 8 вересня у замку Балморал у Великій Британії оголосили 10-денний траур. 19 вересня відбудеться похорон Її Величності у Лондоні.

На похорон запросили щонайменше 500 голів іноземних країн. Від України до Лондона прибули перша леді Олена Зеленська та прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять королеви у британському посольстві в Києві.

Похорон королеви може стати наймасовішою подією у Великій Британії з часів Другої світової війни – на траурній церемонії очікують присутність мільйонів людей. 19 вересня оголошено вихідним в країні, аби громадяни могли попрощатися з Її Величністю.

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