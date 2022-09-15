Трансляція церемонії прощання з королевою триває цілодобово. Тисячі людей стоять у величезній черзі, щоб особисто віддати шану покійній Її Величності.

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Королівський вартовий знепритомнів біля труни Єлизавети II

У ніч на 15 вересня у Вестмінстер-холі трапився неприємний інцидент. Кожні 6 годин там змінюється почесна варта королівської гвардії. Під час однієї зі змін один з вартових непомітно нахилив голову, а потім звалився на кам'яну підлогу. Цей момент потрапив на відео й тепер активно шириться мережею.

До вартового одразу підбігли поліціянти і спробували надати допомогу. Тоді пряма трансляція прощання на кілька хвилин перервалася.

Сотні тисяч скорботних британців вишикувалися в чергу, щоб попрощатися з покійною королевою Великої Британії Єлизаветою II. Люди були шоковані, коли один з королівських стражів втратив свідомість прямо з трибуни біля труни з тілом Єлизавети,

– йдеться у матеріалі The Daily Mail.

Королівський вартовий знепритомнів біля труни Єлизавети II: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, публічне прощання з Єлизаветою II триватиме у Вестмінстер-холі до 18 вересня. Всі охочі шикуються у величезні черги, щоб особисто віддати шану покійній королеві. 19 вересня в Лондоні відбудеться похорон Її Величності, на який приїдуть представники всіх країн світу, окрім М'янми, росії та білорусі. Всю актуальну інформацію щодо похорону збираємо тут.