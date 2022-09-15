14 вересня о 15:00 за лондонським часом труна Єлизавети II прибула до Вестмінстер-холу. Там відбулась служба за покійною королевою, на якій були присутні члени королівської родини, повідомляє 24 канал.

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Образ Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська була присутньою на вчорашній процесії. Під час перенесення труни вона була в автомобілі, а вже у Вестмінстер-холі стала поряд з принцом Вільямом. Позаду подружжя стояли також Гаррі, який не стримував емоцій, та Меган Маркл.



Королівські подружжя / Фото AP

Кейт Міддлтон постала на траурній церемонії у відповідному образі. Вона одягнула довге чорне пальто від Catherine Walker & Co та замшеві туфлі-човники від Gianvito Rossi. Аутфіт доповнював капелюх-таблетка з вуаллю.

Особливу увагу привернули аксесуари принцеси Кетрін. На вухах були перлинні сережки, що належали принцесі Діані. Часто королівська сім'я обирає саме перли тому, що вони нагадують сльози – це символізує скорботу. Також на Кейт був браслет теж від Леді Ді.

Чорне пальто вдало прикрасила велика брошка у формі листа, виконана з платини, діамантів і перлів. Ця брошка – коштовний подарунок Міддлтон від Єлизавети II.



Принц і принцеса Уельські / Фото AP

Зауважимо, труна з тілом Її Величності лежатиме у Вестмінстер-холі чотири дні. Люди з усіх куточків світу їдуть до Лондона, щоб попрощатися з королевою. Ця можливість в них буде до 19 вересня 6:30 ранку.