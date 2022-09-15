Трансляция церемонии прощания с королевой продолжается круглосуточно. Тысячи людей стоят в огромной очереди, чтобы лично чтить покойную Ее Величество.

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Королевский страж потерял сознание у гроба Елизаветы II

В ночь на 15 сентября в Вестминстер-холле произошел неприятный инцидент. Каждые 6 часов там меняется почетный караул королевской гвардии. Во время одной из смен один из часовых незаметно наклонил голову, а затем свалился на каменный пол. Этот момент попал на видео и теперь активно распространяется по сети.

К часовому подбежали полицейские и попытались оказать помощь. Тогда прямая трансляция прощания на несколько минут прервалась.

Сотни тысяч скорбных британцев выстроились в очередь, чтобы попрощаться с покойной королевой Великобритании Елизаветой II. Люди были в шоке, когда один из королевских стражей потерял сознание прямо с трибуны у гроба с телом Елизаветы,

– говорится в материале The Daily Mail.

Королевский страж потерял сознание у гроба Елизаветы II: смотрите видео онлайн

Напомним, публичное прощание с Елизаветой II продлится в Вестминстер-холле до 18 сентября. Все желающие выстраиваются в огромные очереди, чтобы лично чтить покойную королеву. 19 сентября в Лондоне пройдут похороны Ее Величества, на которые приедут представители всех стран мира, кроме Мьянмы, россии и беларуси. Всю актуальную информацию по похоронам собираем здесь.