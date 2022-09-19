19 вересня відбулось прощання з королевою Єлизаветою II. Після служби у каплиці Святого Георга труну з її тілом опустили в Королівський склеп.

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Труну Єлизавети II опустили у склеп

Близько 16:00 за лондонським часом труна Єлизавети II прибула до Віндзорського замку. У каплиці Святого Георга відбулась коротка поминальна служба.

Наприкінці корону, скіпетр і кулю монарха забрали з труни – вони будуть подаровані Чарльзу ІІІ на коронації. Лорд-камергер зламав свій жезл як символ того, що правління королеви завершилось. Чарльз ІІІ та лорд-камергер віддали шану Єлизаветі II, а її труну повільно опустили у Королівський склеп.

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Що відбуватиметься далі

Після завершення служби члени королівської родини сім'ями покинули каплицю Святого Георгія. Чарльз ІІІ та Камілла побесідували з архієпископом Кентерберійським та поїхали до Віндзору автомобілем.

За ними вирушили інші сім'ї – принц і принцеса Уельські з дітьми, окремо поїхали Меган Маркл і Гаррі.

О 19:30 у меморіальній каплиці короля Георга VI відбудеться приватна служба, на якій будуть тільки члени монаршої сім'ї. Королеву Єлизавету II там поховають, а згодом туди мають також перенести тіло чоловіка принца Філіпа, аби подружжя спочивало разом.