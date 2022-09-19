19 сентября прошло прощание с королевой Елизаветой II. После службы в часовне Святого Георга гроб с ее телом опустили в Королевский склеп.

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Гроб Елизаветы II опустили в склеп

Около 16:00 по лондонскому времени гроб Елизаветы II прибыл в Виндзорский замок. В часовне Святого Георга состоялась короткая поминальная служба.

В конце корона, скипетр и шар монарха забрали из гроба – они будут подарены Чарльзу ІІІ на коронации. Лорд-камергер сломал свой жезл как символ того, что правление королевы завершилось. Чарльз III и лорд-камергер отдали честь Елизавете II, а ее гроб медленно опустили в Королевский склеп.

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Что будет происходить дальше

После службы члены королевской семьи семьями покинули часовню Святого Георгия. Чарльз ІІІ и Камилла побеседовали с архиепископом Кентерберийским и поехали в Виндзор на автомобиле.

За ними отправились другие семьи – принц и принцесса Уэльские с детьми, отдельно уехали Меган Маркл и Гарри.

В 19.30 в мемориальной часовне короля Георга VI состоится частная служба, на которой будут только члены монаршей семьи. Королеву Елизавету II там похоронят, а затем туда должны также перенести тело мужа принца Филиппа, чтобы супруги покоились вместе.