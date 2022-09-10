Похорон Єлизавети II: у Букінгемі сказали, де та коли відбудеться

Британська королева Єлизавета II відійшла у вічність 8 вересня у колі рідних. Після оголошення загальнонаціонального трауру та жалоби у родині у Букінгемському палаці назвали дату похорону. Процесія відбудеться у понеділок 19 вересня.

У новій заяві Букінгемського палацу повідомляється, що похорон Її Величності відбудеться у Вестмінстерському абатстві в понеділок. Поховають королеву Єлизавету II у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Там же поховали її чоловіка принца Філіпа у 2021 році.

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Перед похороном королева лежатиме у Вестмінстер-холі протягом чотирьох днів, аби люди могли віддати їй останню шану.

До речі, король Чарльз III підписав указ, в якому оголосив день похорону Єлизавети II – вихідним. Напередодні британське видання The Guardian теж повідомляло, що похорон, ймовірно, відбудеться 19 вересня. Тоді завершиться 10 днів трауру у державі. Тепер цю іфнормацію підтвердили офіційно.

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