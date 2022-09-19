19 вересня відбудеться одна з найважливіших подій цього століття. У Великій Британії попрощаються з королевою Єлизаветою II, яка правила 70 років. Особисто провести Її Величність в останню путь приїдуть представники майже всіх країн світу.
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На похорон Єлизавети II почали збиратися іноземні гості
Поважні особи та політики прибувають до церкви. Одним з перших іноземців, які приїхали на похорон королеви, став Надхім Захаві – канцлер герцогства Ланкастер.
Медсестра Ненсі О'Ніл, яку відзначили за боротьбу з пандемією коронавірусу, прибула до Вестмінстерського абатства одразу після 8 ранку. Разом з нею приїхав Пранав Бханот із Чігвелла в Ессексі, який також допомагав під час пандемії.
Попрощатися з королевою також приїхали племінниця принцеси Діани – Кітті Спенсер та батьки Кейт Міддлон – Керол і Майкл.
Син королеви-консорт Камілли – Том Паркер Боулз разом з членами своєї родини вже зайняли свої місця у Вестмінстерському абатстві.
Все більше іноземних гостей прибуватимуть до Вестмінстера найближчим часом. Похоронна служба має розпочатися об 11:00 за лондонським часом (о 13:00 за київським).
Похорон Єлизавети II: гості збираються у Вестмінстері / Фото Sky News