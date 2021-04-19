Похорон принца Філіпа: катафалк Land Rover та особисті речі герцога, що були на церемонії

17 квітня королівська сім'я Великої Британії попрощалася з принцом Філіпом. На похороні, за яким спостерігав увесь світ, було декілька унікальних речей, які продемонстрували особистий підхід герцога Единбурзького до планування цієї події. Зокрема, катафалк Land Rover, карета, рукавички та особистий прапор.

Прощання монаршої родини з принцом Філіпом було дуже глибоким і душевним. На церемонії увагу приділили кожній деталі. Які особисті та дорогі серцю принца Філіпа речі можна було побачити на похороні – дізнавайтеся далі.

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Похорон принца Філіпа

Карета та рукавички герцога

На сидінні карети герцога, яка мала особливу роль в процесі похорону, були кепка, батіг та водійські рукавички принца Філіпа. Декілька конюхів та два запряжені чорні коні стояли, коли процесія проходила повз.



Карета принца Філіпа / Скриншот з відео

Біля кепки можна було побачити червоний контейнер з цукровою грудкою. З нього принц Філіп давав ласощі своїм поні.



Кепка та рукавички принца Філіпа / Скриншот з відео

Чотириколісна карета з полірованого темно-зеленого алюмінію та сталі була побудована за точними характеристиками герцога 8 років тому. Він почав використовувати її з 91-річного віку для катання навколо Віндзору та інших королівських маєтків.

Трубопроводи моряків

Коли катафалк Land Rover з тілом принца Філіпа зупинився біля каплиці Святого Георгія, трубопроводи Королівського флоту проклали трубу Still – це морська команда, яка закликає екіпаж до уваги.

Коли труну підняли з автомобіля, трубопроводи провели трубу Carry On, після чого тіло герцога винесли на сходи. Відомо, що зараз свистки використовують для урочистого салюту військовому гостю, старшому офіцеру або ж на похороні.

Коли труну вкінці служби опустили в королівське кладовище, прозвучав сигнал про те, що всі повинні приготуватися до бою.

Королівський флот був важливою складовою життя герцога Единбурзького, де він служив під час Другої світової війни. Згодом чоловік відмовився від морського життя та підтримав кохану дружину у виконанні її королівських обов'язків.



Трубопроводи моряків / Скриншот з відео