Похорон Єлизавети II: онлайн-трансляція, за якою спостерігає весь світ

Британська королева Єлизавета II відійшла у вічність 8 вересня. На 11-й день її смерті у Лондоні відбувається пишна похоронна процесія, яку країна не бачила з 1952 року – смерті короля Георга VI. Похорон розпочнеться о 13:00 за київським часом.

На випадок смерті Єлизавети II британський уряд та королівська сім'я вже давно розробили план "Лондонський міст", який усі виконували згідно з вказівками. Відтак, королева 19 вересня відправляється на упокій.

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Дату похорону королівська сім'я назвала ще 10 вересня. Після цього тіло Її Величності перевезли з Единбурга у Лондон, а згодом – у Вестмінстерському абатстві, де з нею могли попрощатись рідні та піддані впродовж чотирьох днів. Урочиста служба чину похорону відбувається у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, а поховати королеву Єлизавету II мають у сімейній каплиці короля Георга VI. Королева спочиватиме там разом зі своїми рідними та чоловіком принцом Філіпом, який помер у квітні 2021 року. Його тіло мають перепоховати з Королівського склепу.

Похорон Єлизавети II: онлайн-трансляція

Також ви можете переглянути трансляцію державного похорону на BBC.

Похоронна процесія королеви розпочнеться о 11:00 за місцевим часом (о 13:00 – за Києвом) у Вестмінстерському абатстві. Абатство є історичною церквою, де коронувалися британські королі та королеви, включаючи коронацію королеви у 1953 році. Це також місце, де вона вийшла заміж за принца Філіпа у 1947 році.

Варто зазначити, що в абатстві не було відспівування монарха з 18 століття, хоча похорон королеви-матері пройшов там у 2002 році. Окрім десятків тисяч підданих навколо Віндзора, на території замку можна побачити, як прибувають високопоставлені політики Великої Британії та колишні прем'єр-міністри, а також гості з інших країн та найближчі королівські родичі.

Перед похороном на процесії з іноземних гостей обіцяли бути президент лідери 500 країн та монархій, зокрема там буде Олена Зеленська від України. Очільників росії, білорусі, Сирії та Афганістану не запрошували.