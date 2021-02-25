Погляд знизу: Хлої Кардашян спокусила фанатів пишними сідницями, стоячи на підборах
Американська зірка Хлої Кардашян активно рекламує взуття власної компанії GOOD AMERICAN. Нову колекцію стильних весняних черевиків вона продемонструвала на собі.
Джерело:інстаграм Хлої Кардашян
Хлої Кардашян з нетерпінням очікує на старт продажу нового взуття, яке фанати зможуть придбати вже з 25 лютого. Раніше світська левиця анонсувала запуск колекції провокативним фото – у стрингах і топі, присівши пишними сідницями на ноги, які були взуті у бежеві замшеві черевики на підборах.
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Нові сексуальні фото Хлої Кардашян
Нові фото Хлої стали не менш спекотними. На одному з них сестра Кім Кардашян позує у бежевих лосинах і топі, примірявши те ж взуття, що й попереднього разу. Фотограф зняв її знизу, щоб таким чином підкреслити її великі та пишні сідниці.
Щодо іншого фото, то зірка приміряла взуття з леопардовим принтом, одягнувши чорні колготи бренду її сестри Кім – Skims. Фотосесія проходила на території розкішного маєтку Хлої.
Реакція фанатів
- "Чарівно!"
- "Як мені це подобається!"
- "Ти така прекрасна!"
- "Так, крихітко."
- "Ти приголомшлива. Я спостерігав за тобою з підліткового віку, ти і твоя сім'я завжди викликали в мені усмішку. Ти завжди мене вражаєш, Коко. Сподіваюся, щастя завжди буде з тобою."
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