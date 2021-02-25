Американська зірка Хлої Кардашян активно рекламує взуття власної компанії GOOD AMERICAN. Нову колекцію стильних весняних черевиків вона продемонструвала на собі.

Хлої Кардашян з нетерпінням очікує на старт продажу нового взуття, яке фанати зможуть придбати вже з 25 лютого. Раніше світська левиця анонсувала запуск колекції провокативним фото – у стрингах і топі, присівши пишними сідницями на ноги, які були взуті у бежеві замшеві черевики на підборах.

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Нові сексуальні фото Хлої Кардашян

Нові фото Хлої стали не менш спекотними. На одному з них сестра Кім Кардашян позує у бежевих лосинах і топі, примірявши те ж взуття, що й попереднього разу. Фотограф зняв її знизу, щоб таким чином підкреслити її великі та пишні сідниці.

Щодо іншого фото, то зірка приміряла взуття з леопардовим принтом, одягнувши чорні колготи бренду її сестри Кім – Skims. Фотосесія проходила на території розкішного маєтку Хлої.

Реакція фанатів