Хлої Кардашян зблизька показала пишні сідниці та засвітила кільце з діамантом: пікантне фото
Американська реаліті-зірка Хлої Кардашян, як інші зіркові сестри, має чимало бізнесу, який приносить їй дохід. Новим фото в мережі вона анонсувала випуск нового взуття на платформі GOOD AMERICAN.
Джерело:інстаграм Хлої Кардашян
Щоб привабити більше шанувальників та привернути їхню увагу, зірка Хлої зробила анонс нових черевиків на підборах дуже гарячим способом.
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Хлої Кардашян сексуально прорекламувала взуття
Для світлини зірка одягнула коричневі стринги, короткий чорний топ та бежеві черевики на підборах. На її руці красувався великий діамант, а також довгі нігті білого кольору. Зірка зручно умостилась на землі, підперши сідниці ногою в черевику. Для пікантності фото вона поставила зверху свою руку, наче підтягуючи сідницю.
"Нове взуття GOOD AMERICAN шукайте на сайті з 25 лютого", – лаконічно написала Хлої.
Сексуальна Хлої / Фото з інстаграму Хлої Кардашян
Реакція фанатів
Такий знімок дуже прийшовся до душі шанувальникам блогерки. Втім, багатьох зацікавило не стільки сексуальне фото, а, можливо, заручальне кільце на руці:
- "Це її спосіб повідомити нам, що вона заручена?"
- "Це заручальне кільце, точно!"
- "Я припускаю, що вона навмисно одягнула заручальне кільце для божевільних спекуляцій".
- "Кільце, народ!"
- "Ох ця тонка талія і камінь на руці..."
Зазначимо, що про новий роман Хлої Кардашян наразі жодне ЗМІ не повідомляло. Раніше жінка зустрічалась і була зарученою із баскетболістом Трістаном Томпсоном, але розійшлась з ним через його зраду. У них є 2-річна донька Тру.
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