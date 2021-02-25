Американская звезда Хлои Кардашян активно рекламирует обувь собственной компании GOOD AMERICAN. Новую коллекцию стильных весенних ботинок она продемонстрировала на себе.

Хлои Кардашян с нетерпением ожидает старт продаж новой обуви, которую фанаты смогут приобрести уже с 25 февраля. Ранее светская львица анонсировала запуск коллекции провокационным фото в стрингах и топе, присев пышными ягодицами на ноги, которые были обуты в бежевые замшевые ботинки на каблуке.

К слову Кайли Дженнер поразила аппетитными формами в обтягивающем наряде: сексуальные кадры

Новые сексуальные фото Хлои Кардашян

Новые фото Хлои стали не менее жаркими. На одном из них сестра Ким Кардашян позирует в бежевых лосинах и топе, примерив ту же обувь, что и в прошлый раз. Фотограф снял ее снизу, чтобы таким образом подчеркнуть большие и пышные ягодицы.

Что касается другого фото, то звезда примерила обувь с леопардовым принтом, надев черные колготы бренда ее сестры Ким – Skims. Фотосессия проходила на территории роскошного поместья Хлои.

Реакция фанатов