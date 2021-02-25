Взгляд снизу: Хлои Кардашян соблазнила фанатов пышными ягодицами, стоя на каблуках
Американская звезда Хлои Кардашян активно рекламирует обувь собственной компании GOOD AMERICAN. Новую коллекцию стильных весенних ботинок она продемонстрировала на себе.
Источник:инстаграм Хлои Кардашян
Хлои Кардашян с нетерпением ожидает старт продаж новой обуви, которую фанаты смогут приобрести уже с 25 февраля. Ранее светская львица анонсировала запуск коллекции провокационным фото в стрингах и топе, присев пышными ягодицами на ноги, которые были обуты в бежевые замшевые ботинки на каблуке.
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Новые сексуальные фото Хлои Кардашян
Новые фото Хлои стали не менее жаркими. На одном из них сестра Ким Кардашян позирует в бежевых лосинах и топе, примерив ту же обувь, что и в прошлый раз. Фотограф снял ее снизу, чтобы таким образом подчеркнуть большие и пышные ягодицы.
Что касается другого фото, то звезда примерила обувь с леопардовым принтом, надев черные колготы бренда ее сестры Ким – Skims. Фотосессия проходила на территории роскошного поместья Хлои.
Реакция фанатов
- "Очаровательно!"
- "Как мне это нравится!"
- "Ты так прекрасна!"
- "Да, крошка."
- "Ты потрясающая. Я наблюдал за тобой с подросткового возраста, ты и твоя семья всегда вызывали во мне улыбку. Ты всегда меня поражаешь, Коко. Надеюсь, счастье всегда будет с тобой."
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