Катерина та Віктор вже майже 5 років разом і рік у шлюбі. І хоча між ними велика різниця у віці, та це не заважило побудувати міцну сім'ю й тепер виховувати сина.

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Дівчина активно розвиває свій блог в інстаграмі. Щодня її читають все більше читачів, тому Катерина розповідає не лише про своє теперішнє життя, а й знайомить з минулим.

Днями в інстаграм-сторіз Реп'яхова розповіла, що їй 27 років. Вона народилася в Дніпрі. Зараз поєднує дві роботи – працює концертним директором свого чоловіка та розвиває блог.

Реп'яхова про знайомство з Павліком

Також блогерка поділилася історією знайомства з чоловіком – Віктором Павліком: "Я приїхала на концерт Віктора Павліка в Миколаїв. Згодом з'ясувалося, що ми живемо в сусідніх номерах. Ввечері після концерту зустрілися в коридорі. Віктор Павлік впізнав мене, бо на концерті я подарувала йому великий букет троянд".



Катерина Реп'яхова про знайомство з Віктором Павліком / Скриншот інстаграм-сторіз Реп'яхової

Нагадаємо, що у 2020 році вони офіційно одружилися. 10 січня 2021 року Реп'яхова повідомила, що вагітна. Вже через декілька місяців у закоханих народився перший спільний син. Вони неймовірно щасливі й тепер увесь вільний час приділяють малюку.