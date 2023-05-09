Пісенне шоу відкрили номером-нагадуванням, що Україна не може провести Євробачення-2023 в себе через війну, яку розпочала Росія. Ліверпуль прикрасили українськими прапорами, що вкотре доводить, що Велика Британія є справжнім союзником і другом.

До теми Євробачення-2023 вже на екранах: онлайн-трансляція першого півфіналу конкурсу

До зворушливого номера-відкриття долучилася Юлія Саніна. Вона виконала україномовний трек гурту The Hardkiss – "Маяк".

Реалізувати потужний виступ артистці допомогла ефектна постановка з балетом. Її номер доповнювали вогні, танцівники в кольорах конкурсу, з-поміж яких символічно виділялися сині та жовті.

Такий початок Євробачення-2023 вкотре довів, що хоч конкурс проводять у Великій Британії, але з українським серцем і думками про Україну, яка продовжує боротися за мирне майбутнє всієї Європи.

Зазначимо, що Україна не голосуватиме у першому півфіналі Євробачення-2023. Також виступ наших представників – гурт TVORCHI можна буде побачити аж у великому фіналі, який відбудеться у суботу, 13 травня. Чому так – пояснюємо тут.