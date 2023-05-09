Песенное шоу открыли номером-напоминанием, что Украина не может провести Евровидение-2023 у себя из-за войны, которую начала Россия. Ливерпуль украсили украинскими флагами, что еще раз доказывает, что Великобритания является настоящим союзником и другом.

К теме Евровидение-2023 уже на экранах: онлайн-трансляция первого полуфинала конкурса

К трогательному номеру-открытию присоединилась Юлия Санина. Она исполнила украиноязычный трек группы The Hardkiss – "Маяк".

Реализовать мощное выступление артистке помогла эффектная постановка с балетом. Ее номер дополняли огни, танцовщики в цветах конкурса, среди которых символически выделялись синие и желтые.

Такое начало Евровидения-2023 в очередной раз доказало, что хоть конкурс проводят в Великобритании, но с украинским сердцем и мыслями об Украине, которая продолжает бороться за мирное будущее всей Европы.

Напомним, что Украина не будет голосовать в первом полуфинале Евровидения-2023. Также выступление наших представителей – группа TVORCHI можно будет увидеть в большом финале, который состоится в субботу, 13 мая. Почему так – объясняем здесь.