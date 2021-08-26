Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер проводить медовий місяць в Італії: мальовничі фото

Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер та Марк Льюіс зіграли весілля у липні. Після цього вони вирушили у подорож Італією. Новоспечене подружжя проводить час у розкішному готелі.

Розкішна церемонія весілля Кітті Спенсер та мільярдера Марка Льюіса пройшла у містечку Фраскаті, що під Римом. Через 3 дні після святкування подружжя відправилось у весільну подорож на південь Італії.

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Медовий місяць Кітті Спенсер та Марка Льюіса

Новоспечене подружжя зупинилося в розкішному готелі на Амальфітанському узбережжі в Позітано. Щоправда, Кітті Спенсер ненадовго перервала відпочинок з чоловіком. Вона літала до Великої Британії, а згодом до Франції, де відвідала весілля своєї подруги.

Згодом племінниця принцеси Діани повернулась до Італії та продовжила романтичну відпустку. Кітті Спенсер часто робить мальовничі фото на віллі у Позітано. Подружжя насолоджується видами на море, гори та красиві сади.



Де Кітті Спенсер проводить медовий місяць / Фото з інстаграм-сторіз

Кітті Спенсер та Марк Льюіс обідають у вишуканих ресторанах. Нещодавно подружжя повечеряло в закладі з одною зіркою Мішлен. На них навіть чекав сюрприз – листівка з привітаннями від власників ресторану.

Дякуємо за вашу доброту та найбільш незабутній й романтичний вечір,

– відповіла Спенсер.



Де Кітті Спенсер проводить медовий місяць / Фото з інстаграм-сторіз

Образ Кітті Спенсер на вечері з чоловіком

Для виходу у світ Кітті Спенсер приміряла помаранчеву обтислу сукню довжини міді з широкими бретелями від улюбленого бренду Dolce&Gabbana. Вона поєднала вбрання з яскравими босоніжками, що прикрашені камінням.

Племінниця принцеси Діани доповнила вечірній образ масивними сережками-підвісками. Вона зібрала волосся у низький акуратний пучок, а на обличчі зробила ніжний макіяж.



Кітті Спенсер на вечері / Фото з інстаграм-сторіз

Наступного дня Кітті Спенсер з чоловіком продовжували насолоджуватися фантастичними видами й спостерігати за кораблями під час сніданку. Згодом вони релаксували в басейні.



Де Кітті Спенсер проводить медовий місяць / Фото з інстаграм-сторіз

Весілля Кітті Спенсер: що відомо