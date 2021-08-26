Розкішна церемонія весілля Кітті Спенсер та мільярдера Марка Льюіса пройшла у містечку Фраскаті, що під Римом. Через 3 дні після святкування подружжя відправилось у весільну подорож на південь Італії.
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Медовий місяць Кітті Спенсер та Марка Льюіса
Новоспечене подружжя зупинилося в розкішному готелі на Амальфітанському узбережжі в Позітано. Щоправда, Кітті Спенсер ненадовго перервала відпочинок з чоловіком. Вона літала до Великої Британії, а згодом до Франції, де відвідала весілля своєї подруги.
Згодом племінниця принцеси Діани повернулась до Італії та продовжила романтичну відпустку. Кітті Спенсер часто робить мальовничі фото на віллі у Позітано. Подружжя насолоджується видами на море, гори та красиві сади.
Де Кітті Спенсер проводить медовий місяць / Фото з інстаграм-сторіз
Кітті Спенсер та Марк Льюіс обідають у вишуканих ресторанах. Нещодавно подружжя повечеряло в закладі з одною зіркою Мішлен. На них навіть чекав сюрприз – листівка з привітаннями від власників ресторану.
Дякуємо за вашу доброту та найбільш незабутній й романтичний вечір,
– відповіла Спенсер.
Де Кітті Спенсер проводить медовий місяць / Фото з інстаграм-сторіз
Образ Кітті Спенсер на вечері з чоловіком
Для виходу у світ Кітті Спенсер приміряла помаранчеву обтислу сукню довжини міді з широкими бретелями від улюбленого бренду Dolce&Gabbana. Вона поєднала вбрання з яскравими босоніжками, що прикрашені камінням.
Племінниця принцеси Діани доповнила вечірній образ масивними сережками-підвісками. Вона зібрала волосся у низький акуратний пучок, а на обличчі зробила ніжний макіяж.
Кітті Спенсер на вечері / Фото з інстаграм-сторіз
Наступного дня Кітті Спенсер з чоловіком продовжували насолоджуватися фантастичними видами й спостерігати за кораблями під час сніданку. Згодом вони релаксували в басейні.
Де Кітті Спенсер проводить медовий місяць / Фото з інстаграм-сторіз
Весілля Кітті Спенсер: що відомо
- Леді Кетті Спенсер та мільярдер з Південної Африки Марк Льюіс одружилися наприкінці липня. Вони перебували в заручинах близько року.
- Урочиста церемонія відбулася на віллі Альдобрандіні. На урочистому заході були сестри Кітті – близнючки Еліза та Амелі, її близька подруга, британська співачка Піксі Лотт, а також й діти нареченого від першого шлюбу. Розкішне святкування завершилося феєрверком.
- Кітті Спенсер на весіллі приміряла 5 кутюрних суконь. Всі вони від італійського бренду Dolce&Gabbana.