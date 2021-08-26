Роскошная церемония свадьбы Китти Спенсер и миллиардера Марка Льюиса прошла в городке Фраскати, что под Римом. Через 3 дня после празднования супруги отправились в свадебное путешествие на юг Италии.
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Медовый месяц Китти Спенсер и Марка Льюиса
Новоиспеченные супруги остановились в роскошном отеле на Амальфитанском побережье в Позитано. Правда, Китти Спенсер ненадолго прервала отдых с мужем. Она летала в Великобританию, а затем во Францию, где посетила свадьбу своей подруги.
Впоследствии племянница принцессы Дианы вернулась в Италию и продолжила романтический отпуск. Китти Спенсер часто делает живописные фото на вилле в Позитано. Супруги наслаждаются видами на море, горы и красивые сады.
Где Китти Спенсер проводит медовый месяц / Фото из инстаграм-сторис
Китти Спенсер и Марк Льюис обедают в изысканных ресторанах. Недавно супруги поужинали в заведении с одной звездой Мишлен. Их даже ждал сюрприз – открытка с поздравлениями от владельцев ресторана.
Спасибо за вашу доброту и самый незабываемый и романтический вечер,
– ответила Спенсер.
Где Китти Спенсер проводит медовый месяц / Фото из инстаграм-сторис
Образ Китти Спенсер на ужине с мужем
Для выхода в свет Китти Спенсер примеряла оранжевое обтягивающее платье длины миди с широкими бретелями от любимого бренда Dolce & Gabbana. Она соединила наряд с яркими босоножками, украшенными камнями.
Племянница принцессы Дианы дополнила вечерний образ массивными серьгами-подвесками. Она собрала волосы в низкий аккуратный пучок, а на лице сделала нежный макияж.
Китти Спенсер на ужине / Фото из инстаграм-сторис
На следующий день Китти Спенсер с мужем продолжали наслаждаться фантастическими видами и наблюдать за кораблями во время завтрака. Впоследствии они релаксировали в бассейне.
Где Китти Спенсер проводит медовый месяц / Фото из инстаграм-сторис
Свадьба Китти Спенсер: что известно
- Леди Кэтти Спенсер и миллиардер из Южной Африки Марк Льюис поженились в конце июля. Они были помолвлены около года.
- Торжественная церемония состоялась на вилле Альдобрандини. На торжественном мероприятии были сестры Китти – близнецы Элиза и Амели, ее близкая подруга, британская певица Пикси Лотт, а также и дети жениха от первого брака. Роскошное празднование завершилось фейерверком.
- Китти Спенсер на свадьбе примерила 5 кутюрных платьев. Все они от итальянского бренда Dolce & Gabbana.