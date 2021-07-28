Для створення весільних образів Кітті Спенсер залучила допомогу бренду Dolce & Gabbana. Один із дизайнерів – Стефано Габбана – поділився виданню Tatler, що на вибір нареченої частково вплинула її любов до Італії, а також те, що вона "дівчина, яка дуже прив'язана до свого походження, до Англії, до своєї спадщини великої вікторіанської епохи".

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Але серед 5 розкішних образів Кітті Спенсер прихильники не побачили на її голові знамениту "тіару Спенсерів", яку одного разу одягнула на голову найвідоміша представниця роду – принцеса Діана.

Що відомо про "тіару принцеси Діани"? Ювелірний виріб створив британський ювелір Garrard ще в 1930-х роках. Окрім принцеси Діани, цю тіару у дні своїх весіль одягали її старші сестри – леді Сарі Спенсер і леді Джейн Спенсер. Мати леді Кітті Спенсер, Вікторія, також одягала тіару у день весілля з графом Спенсером (братом Діани) в 1989 році, але цей союз завершився розлучення. Що цікаво, тіару на своє весілля також одягала двоюрідна сестра Кітті – Селія Роуз Маккоркодейл.



Весілля принцеси Діани з принцом Чарльзом у 1981 році / Фото Getty Images

Чому Кітті Спенсер не одягнула тіару?

Представники вищого класу Великої Британії припускають, що на таке рішення вплинув залишковий душевний біль через передчасну смерть Діани. Також не варто виключати і факт розірвання шлюбу її батьків.

Додамо, що у день весілля Кітті та її коханого Марка Льюіса не був присутній батько наречений і брат принцеси Діани – Чарльз Спенсер. Прикрість сталась начебто через травму плеча у чоловіка, а також через можливе небажання погоджуватись на умови перебування в Італії під час карантину по приїзду в країну.

Зокрема, на весіллі журналісти не бачили і двоюрідних братів Кітті Спенсер – принца Вільяма та принца Гаррі із сім'ями. Хоча Спенсер була на весіллях в обох братів у 2012 та 2018 роках.