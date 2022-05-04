Плакав дуже багато, – Дмитро Ступка вперше прокоментував розлучення з дружиною

Український актор Дмитро Ступка розійшовся з дружиною Поліною Логуновою. Він вперше розповів, якою була причина розставання, і як він це пережив.

Дмитро Ступка зізнався, що офіційно він ще не розлучений з Поліною Логуновою, адже цей документ вони можуть отримати лише в Україні. Однак вони вже не пара вже кілька місяців.

До слова Діти від попередніх стосунків і бізнес: ексдружина Дмитра Ступки розповіла про нареченого

Дмитро Ступка про розлучення з дружиною

Актор поділився, що ініціаторкою розставання була саме Поліна. Вона закохалась в друга-американця.

Познайомилася з американцем і сказала: Дімо, я тебе більше не люблю,

– зізнався Ступка.

Чоловік важко переживав розлучення з дружиною, адже це було неочікувано. Про все Поліна зізналась напередодні Нового року – 31 грудня.

"Я плакав дуже багато. Мені хріново було. І з цього приводу і через те, що я не бачу своєї дитини. Тому що я приходив додому, вона постійно бігла до мене на руки. Вона мене дуже любить, я її дуже люблю. І звичайно мені було дуже погано і прикро, що я не буду жити з дочкою і не бачитиму, як вона росте", – додав він.

З часом Дмитро Ступка змирився із ситуацією й відпустив все наболіле.

Я насправді нічого не маю проти, це її життя, її вибір. Я не можу дати їй того, що вона хоче зараз, а та людина може. Тому вона зробила такий вибір, їй так комфортніше, вона його кохає. Може закохалася з першого погляду та й усе,

– зізнався актор.



Дмитро Ступка з ексдружиною / Фото з інстаграму Дмитра Ступки

Розлучення Ступки та Логунової