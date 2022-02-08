Пів мільйона переглядів: виступ доньки Меладзе на "Голосі" злетів на перше місце в трендах ютубу

17-річна Лія Меладзе прийшла на "Голос країни", розвернула чотирьох тренерів і підірвала український ютуб. Відео її виступу опинилося на першому місці в трендах ютубу.

Усього за півтори доби відео з виступом доньки Костянтина Меладзе на "Голосі країни" переглянули більш як пів мільйона користувачів, майже 600 тисяч, інформує 24 канал. Так, у трендах ютубу вона обійшла Дмитра Комарова з його свіжим випуском "Світу навиворіт" з Еквадору та 2 випуск кулінарного шоу "МастерШеф. Битва сезонів".

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Реакція доньки Меладзе перше місце в трендах ютубу

Що відбувається?

– здивувалась Лія у своїх інстаграм-сторіс.

Виступ Лії Меладзе на "Голосі країни" в трендах ютубу / Скриншот

​Цікаво Він плакав, – донька Кості Меладзе розповіла про реакцію батька на її виступ на "Голосі"

Реакція мережі на тріумф доньки Меладзе

У коментарях середню доньку Костянтина Меладзе засипають лише компліментами – хто за вокал, хто за красу та простоту, яку вона зберегла попри шалену впливовість свого батька:

"Молодчина, дуже гарно заспівала";

"Дівчинка дуже сподобалась, голос чудовий";

"Яке золотце! Усміхається кожному, хто повертається, гарна, світла";

"Взагалі не викликає негативних емоцій попри зіркове походження. Мила та вихована дівчинка";

"Лія талановита дівчинка. Заспівала так ніжно і чуттєво. Попри знаменитого тата, дуже скромна";

"Дивно, що не розпещена, не з гнилою душею. Хороша дівчина".

Лія Меладзе на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

Примітно, що нова дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва теж підтримала Лію. В інстаграм-сторіс співачка опублікувала відео з її виступу на "Голосі країни" та написала: "Пишаємося нашою дівчинкою".

раніше донька Меладзе зізнавалась, що взагалі не спілкується з мачухою Вірою Брежнєвою . Коли вона залишається на вихідні в тата, то проводить час лише з ним, без його нової дружини.

Віра Брежнєва підтримала доньку Меладзе на "Голосі" / Фото з інстаграм-сторіс