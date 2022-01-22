З мамою трьох своїх дітей Костянтин Меладзе розлучився 2013 року, однак не покинув їх напризволяще. Він допомагає донькам і сину фінансово та приділяє багато часу, коли приїжджає в Київ. Натомість його нова дружина Віра Брєжнєва ніяк не контактує ані з Лією, ані з Алісою, ані з Валерієм.

До теми 17-річна донька Меладзе прийшла на український "Голос країни-12"

Як донька Костянтина Меладзе спілкується з ним і Вірою Брежнєвою

Ми кожного дня спілкуємося у соцмережах, телефонуємо одне одному. Коли він в Києві, ми завжди разом проводимо час, кожного вечора я до нього приїжджаю,

– поділилась донька Меладзе.

Дівчинка додала, що зрідка прилітає до нього в Росію і залишається на вихідні. Однак вони проводять час лише вдвох, друга дружина Меладзе Віра Брєжнєва не втручається в їхні стосунки. При тому Лія запевняє, що жодних сварок у них зі співачкою не було.

"Ми взагалі не спілкуємося. Я спілкуюся лише з татом. Конфліктів жодних не було, взагалі нічого не було. Я спілкуюся лише з татом", – розповіла дівчина.

Донька Костянтина Меладзе Лія / Фото з інстаграму дівчинки

Цікаво, що Костянтин Меладзе підтримав доньку, коли та вирішила піти на український "Голос країни". Ба більше, він перший оцінив її талант – Лія наспівала щось в авто, а він помітив, що в неї гарно виходить.