Всего за полтора суток видео с выступлением дочери Константина Меладзе на "Голосе страны" посмотрели более полумиллиона пользователей, почти 600 тысяч, информирует 24 канал. Так, в трендах ютуба она обошла Дмитрия Комарова с его свежим выпуском "Мира наизнанку" из Эквадора и 2 выпуск кулинарного шоу "МастерШеф. Битва сезонов".
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Реакция дочки Меладзе на первое место в трендах ютуба
Что происходит?
– удивилась Лия в своих инстаграм-сторис.
Выступление Лии Меладзе на "Голосе страны" в трендах ютуба / Скриншот
Интересно Он плакал, – дочь Кости Меладзе рассказала о реакции отца на ее выступление на "Голосе"
Реакция сети на триумф дочери Меладзе
В комментариях среднюю дочь Константина Меладзе засыпают только комплиментами – кто-то за вокал, кто-то за красоту и простоту, которую она сохранила несмотря на безумную влиятельность своего отца:
- "Молодчина, очень хорошо спела";
- "Девочка очень понравилась, голос замечательный";
- "Какое золотце! Улыбается каждому, кто поворачивается, красивая, светлая";
- "Вообще не вызывает негативных эмоций несмотря на звездное происхождение. Милая и воспитанная девочка";
- "Лия талантливая девочка. Запела так нежно и чувственно. Несмотря на знаменитого папу, очень скромная";
- "Странно, что не избалованная, не с гнилой душой. Хорошая девушка".
Лия Меладзе на "Голосе страны": смотрите видео онлайн
Примечательно, что новая супруга Константина Меладзе Вера Брежнева тоже поддержала Лию. В инстаграм-сторис певица опубликовала видео с ее выступления на "Голосе страны" и написала: "Гордимся нашей девочкой".
Вера Брежнева поддержала дочь Меладзе на "Голосе" / Фото из инстаграм-сторис