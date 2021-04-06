Нещодавно у пресі з'явилися чутки про роман зірки серіалу "Бріджертони" Фібі Дайвенор і Піта Девідсона. Тепер відомо, що вони справді зустрічаються, однак вимушені будувати стосунки на відстані.

Інсайдери підтвердили, що між Фібі Дайвенор та Пітом Девідсоном справді є почуття. Однак поки що новоспечена пара не хоче підтверджувати роман на велику аудиторію.

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Нові деталі роману Фібі Дайвенор та Піта Девідсоном

Акторка та гуморист будують відносини на відстані, оскільки не можуть бути разом фізично. Також їм важливіший розвиток кар'єри, тому знаменитостей цілком задовільняє теперішній стан стосунків.

У Піта і Фібі все добре, незважаючи на те, що вони не можуть фізично проводити час разом. Вони підтримують зв'язок через текстові повідомлення і FaceTime. Зараз вони просто зосереджені на роботі. Вони не хочуть поспішати,

– повідомило джерело.

Та все це не означає, що пара не хоче побачитися. Навпаки, вони користуються кожною можливістю. Зокрема, 17 квітня у Фібі Дайвенор буде день народження, на яке планує прибути її бойфренд.

"Вони щасливі один з одним. Він вміє розсмішити її. Піт – хороший і чарівний хлопець. З ним легко спілкуватися, з ним весело", – додає видання.

Що відомо про чутки про роман Фібі та Піта