Пісня "Stefania" потрапила у топи чартів Польщі, Латвії, Литви та Естонії
Джерело:твітер Eurovision Charts
Пісня переможців Євробачення-2022 "Stefania" стала популярною на увесь світ. Зараз вона перебуває на 1 місці у чартах топ 100 Apple Music у дружніх країнах Прибалтики та Польщі.
Станом на 16 травня найбільш прослуховуваною піснею Євробачення 2022 в Spotify стала пісня "Stefania" — 1 697 142 прослуховувань. Друге місце серед пісень конкурсантів займала композиція іспанської виконавиці Chanel – "SloMo", а третє – пісня "Space Man" британця Сема Райдера.
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Також хіт Kalush Orchestra займає 92 місце у чарті Spotify Global – його прослухали 1,2 мільйона разів станом на 17 травня.
Зокрема кліп "Stefania", який Kalush Orchestra представили наступного дня після перемоги в Євробаченні, продовжує ставити рекорди. Станом на 18 травня його переглянули 9,6 мільйона разів. А виступ українського гурту у фіналі – 14 мільйонів.
Варто нагадати, що на Євробаченні-2022 перше місце посіла Україна, друге – Велика Британія, третє – Іспанія. Подібним чином і розмістились композиції у світових чартах музичних сервісів.
Перемога Kalush Orchestra на Євробаченні-2022
- Український гурт Kalush Orchestra переміг на конкурсі, як це й обіцяли букмекерські прогнози. Вони отримали рекордні 631 бал від журі та глядачів, увійшовши історію з другими за кількістю найвищими показниками. У 2017 році їх зміг лише перевершити Сальвадор Собрал.
- У фіналі конкурсу вони виступили з піснею Stefania, яку лідер гурту, Олег Псюк, присвятив своїй мамі Стефанії. Пісня вже давно стала символом боротьби та перемоги українського народу у війні Росії та України.
- Після виступу на головній сцені Турина, Італія, фронтмен Kalush Orchestra закликав світ допомогти врятував бійців у Маріуполі з "Азовсталю". Це могло коштувати гурту дискваліфікацією, але вони хотіли, аби їхній меседж почули 200 мільйонів глядачів Євробачення.
- Ймовірно, це отримало свій відклик, адже всього за 2 дні вище керівництво України заявило, що з заводу розпочалась евакуація поранених бійців. Наразі цей процес триває.
- Наразі учасники гурту повернулись в Україну і планують розпочати підготування до європейського туру на підтримку ЗСУ. Також вони хочуть продати свою нагороду з конкурсу на аукціоні, щоб допомогти війську.