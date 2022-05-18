Пісня "Stefania" потрапила у топи чартів Польщі, Латвії, Литви та Естонії

Пісня переможців Євробачення-2022 "Stefania" стала популярною на увесь світ. Зараз вона перебуває на 1 місці у чартах топ 100 Apple Music у дружніх країнах Прибалтики та Польщі.

Станом на 16 травня найбільш прослуховуваною піснею Євробачення 2022 в Spotify стала пісня "Stefania" — 1 697 142 прослуховувань. Друге місце серед пісень конкурсантів займала композиція іспанської виконавиці Chanel – "SloMo", а третє – пісня "Space Man" британця Сема Райдера.

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Також хіт Kalush Orchestra займає 92 місце у чарті Spotify Global – його прослухали 1,2 мільйона разів станом на 17 травня.

Зокрема кліп "Stefania", який Kalush Orchestra представили наступного дня після перемоги в Євробаченні, продовжує ставити рекорди. Станом на 18 травня його переглянули 9,6 мільйона разів. А виступ українського гурту у фіналі – 14 мільйонів.

Варто нагадати, що на Євробаченні-2022 перше місце посіла Україна, друге – Велика Британія, третє – Іспанія. Подібним чином і розмістились композиції у світових чартах музичних сервісів.

Перемога Kalush Orchestra на Євробаченні-2022