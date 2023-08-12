"Молодий легінь дає обіцянки, дає надії": пісня юних блогерок завірусилася у тіктоці – відео

У тіктоці завірусилася пісня двох українських дівчат, які заспівали про стосунки, іронізуючи з приводу хлопців і їхніх вимог до дівчат. Ролик зібрав понад 2,5 мільйони переглядів за кілька днів.

У пісні йдеться про надто вимогливих "нарцисів" та їхні обіцянки, які вони зрештою так і не виконують. Відео з’явилося після скандалу з Остапчуком, Буше та Позитивом, які обурливо висловилися щодо жіночого тіла.

Цікаво Вилупки, – Маша Єфросиніна емоційно відреагувала на скандальні заяви Остапчука, Позитива і Буше

Блогерки Анастасія Марків та Наталія Чабан заспівали про те, наскільки нездоровою та навіть токсичною може бути атмосфера у парі, якщо одна людина заради іншої робить значно більше.

Дівчата у пісні висловили своє ставлення до скандалу через висловлювання шоумена Володимира Остапчука про те, що жінка, яка не робить епіляцію, на його думку, не може бути "10/10".

Тож, дівчата створили пісню про "Легіня" з веселим мотивом. У треці є такі слова:

"Молодий легінь

Дає обіцянки, дає надії

Жодну з них легінь

Не перетворює в дію

Та я тобі, та я для тебе

Дістану зірку й сонце з неба

Та я загою твої рани

Заміню тата я і маму.

Далі у пісні розповідається про очікування хлопця від дівчини, мовляв, "вона не така" і має змінитися. І щоб дівчина не робила, ніяк не могла догодити коханому.

Всього за кілька днів ролик дівчат зумів зібрати понад 2,5 мільйона переглядів, породивши при цьому чимало різних реакцій і пародій.

До слова, у тіктоці також набирають популярності відео під оновлену народну пісню "Порізала пальчик" у виконанні Софії Лешишак. Шанувальники в захваті від треку. Більшість з них зазначили, що пісня вже декілька днів звучить на повторі.