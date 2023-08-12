В песне говорится о слишком требовательных "нарциссах" и их обещаниях, которые они в конце концов так и не выполняют. Видео появилось после скандала с Остапчуком, Буше и Позитивом, которые возмутительно высказались по поводу женского тела.

Интересно Маша Ефросинина эмоционально отреагировала на скандальные заявления Остапчука, Позитива и Буше.

Блогерки Анастасия Марков и Наталья Чабан спели о том, насколько нездоровой и даже токсичной может быть атмосфера в паре, если один человек ради другого делает гораздо больше.

Девушки в песне выразили свое отношение к скандалу из-за высказываний шоумена Владимира Остапчука о том, что женщина, которая не делает эпиляцию, по его мнению, не может быть "10/10".

Итак, девушки создали песню о "Легіня" с веселым мотивом. В треке есть следующие слова:

"Молодий легінь

Дає обіцянки, дає надії

Жодну з них легінь

Не перетворює в дію

Та я тобі, та я для тебе

Дістану зірку й сонце з неба

Та я загою твої рани

Заміню тата я і маму".

Далее в песне рассказывается об ожиданиях парня от девушки, мол, "она не такая" и должна измениться. И чтобы девушка не делала, никак не могла угодить любимому.

Всего за несколько дней ролик девушек сумел собрать более 2,5 миллионов просмотров, породив при этом немало разных реакций и пародий.

К слову, в тектоке также набирают популярность видео под обновленную народную песню. "Порезала пальчик" в исполнении Софии Лешишак. Поклонники в восторге от трека. Большинство из них отметили, что песня уже несколько дней звучит на повторе.