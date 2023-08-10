Як виявилось, артистка вирішила записати трек, оскільки на цьому наполягли фани. Вони були вражені виконанням уривків з композиції, відтак закликали Софію випустити повну версію. Своєю чергою співачка не змогла відмовити.
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Софія Лешишак осучаснила народну пісню
Реліз треку відбувся вчора, 9 серпня. Втім, поки кліпу на музичну композицію немає. Однак, з'ясувалось, що весь інструментал, який можна почути в пісні, записав батько виконавиці.
Я цю пісню записала повністю лише через сильне ваше бажання. Тому, як-то кажуть, enjoy,
– прокоментувала реліз співачка.
Sofia Leshyshak – "Порізала пальчик": дивіться відео онлайн
Реакція мережі
Фани написали багато приємних слів та подякували Софії, бо вона сприяє популяризації українських народних пісень:
- "Дуже подобається таке сучасне відродження наших народних пісень! Дякую за надзвичайне виконання";
- "POV: Що лунає в моїй голові останні 24 години";
- "Ця пісня на повторі вже не один день";
- "Це мед для вух";
- "Обожнюю цю пісню у вашому виконанні! Співаю з доньками в машині";
- "Не можна передати всього захоплення вашою творчістю. Щиро дякую";
- "Дякую, це дуже круто звучить";
- "Яке ж приємне і легке звучання. Дякую!";
- "Софіє, вогонь. Татові браво!".
Текст пісні "Пальчик болить"
Порізала пальчик, та й болить,
Зелений листочок не гоїть,
Зелений листочок не гоїть, не гоїть.
Милий поцілує, милий загоїть
Ой що то за хлопець, як ружа,
Я би його взяла за мужа,
Я б йому робити не дала, не дала,
Лиш би-м для красоньки тримала.
Ой, що то за хлопець, як зветься,
Він до мене гарно сміється,
Я б його любила душею, душею,
Якби він ня назвав своєю.
Ой, що то за хлопець, хто знає,
Що він так до мене махає,
Я би йому серце віддала, віддала
Занім цілу правду сказала.