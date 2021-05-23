Пісня Go_A для Євробачення-2021 займає 1 місце в рейтингу Spotify в Італії та ще 7 країнах

Етнофолк-гурт Go_A здобув світове визнання після виступу на фіналі Євробачення-2021. Рейтинги Spotify у кількох країнах свідчать про те, що пісня SHUM зайняла 1 сходинку й завоювала серця іноземних слухачів.

Представник України на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2021, гурт Go_A підкорив глядацьку аудиторію у всьому світі. Їхня пісня SHUM увірвалась на перші місця в кількох країнах одразу.

До слова Ми любимо вас, – Måneskin з Італії прокоментували перемогу на Євробаченні-2021

Go_A у рейтингах Spotify

Так, пісня гурту для Євробачення стала вірусною і потрапила у рейтинг 50 найбільш прослуховуваних композицій популярного інтернет-сервісу потокового аудіо Spotify. SHUM займає перше місце у таких країнах:

Австралії,

Литві,

Нідерландах,

Бельгії,

Ізраїлі,

Ісландії,

Данії.

Також конкурсний трек Go_A зайняв 1 місце в рейтингу Італії – країни-переможця.



Рейтинг Spotify / Скриншот з сайту

Нагадаємо, SHUM увірвалась у глобальний світовий рейтинг Spotify та зайняла 5 сходинку за кількістю прослуховувань. Таке місце вона тримає й досі.

Україна на Євробаченні-2021