Пісня "Чути гімн" репера Skofka, присвячена загиблому другу, очолила рейтинг YouTube

Український репер Skofka три тижні тому випустив трек "Чути гімн". Пісня очолила рейтинги ютубу та підкорила шанувальників.

Український репер Skofka присвятив композицію "Чути гімн" другові, який загинув на війні. Тепер пісня посіла перше місце в рейтингу ютуба.

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Пісня Skofka посіла перше місце в трендах

Хіт "Чути гімн" очолив рейтинг "популярного" у відділі "музика". Трек злетів на перше місце через три тижні після прем'єри, а також його прослухали близько 6 мільйонів разів.



Пісня Skofka у трендах / Скриншот з ютуба

Skofka – "Чути гімн": слухайте онлайн

Що цікаво, у коментарях піснею захоплюються не лише українці, але й люди з інших країн. Вони підтримують нашу державу:

"Перемога України – це й наша перемога, ми радіємо вашим успіхам, плачемо, коли плачете ви. Наш народ з вами. Грузія любить Україну ";

"; "Поляки – браття українців. Хвала народу України. Вітання з Польщі ";

"; " Литва любить вас, браття. Тримайтесь. Слава Україні";

браття. Тримайтесь. Слава Україні"; " Чехія з вами . Україна мусить виграти над тими російськими орками. Слава Україні";

. Україна мусить виграти над тими російськими орками. Слава Україні"; "Моя улюблена пісня. Надсилаємо любов вам з Латвії ";

"; "Щодня слухаю цю пісню. І перед очима розруха смерть вибухи. Ви в нашому серці, у наших молитвах. Перемогти може лише вільний народ, а не раби. Українці, я хоч і з Казахстану, але пишаюся вами, вільним, сильним народом. Україна переможе".

Репер Skofka присвятив пісню другові дитинства Коноводову Валентину Валентиновичу. Він загинув на війні, захищаючи Україну.