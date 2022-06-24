Після зізнання дружини Чмерковського: Шерон Стоун заявила, що пережила дев'ять викиднів

Голлівудська акторка Шерон Стоун розповіла, що пережила дев'ять викиднів. На це зізнання вона наважилась після заяви дружини Максима Чмерковського.

Відома голлівудська акторка та володарка "Золотого глобусу" Шерон Стоун вразила фанів новим зізнанням. Вона розповіла, що втратила дев'ятьох дітей через викидні.

Зверніть увагу Я не знала, що вагітна, – у дружини Максима Чмерковського стався викидень

Шерон Стоун пережила дев'ять викиднів

Нещодавно дружина Максима Чмерковського розповіла виданню People про пережиті викидні. Допис про цю розповідь в інстаграмі несподівано прокоментувала акторка Шерон Стоун. Вона зізналась, що втратила дев'ятьох дітей.

"У нас, як у жінок, немає форуму, щоб обговорити глибину цієї втрати. Я втратила дев’ятьох дітей у результаті викидня. Це чимало як фізично, так і емоційно, але ми змушені відчувати це, як щось таке, що потрібно переживати наодинці й таємно з якимось почуттям невдачі, замість того, щоб отримати таке необхідне співчуття та зцілення, яких ми так потребуємо", – вперше розповіла актриса.



Коментар Шерон Стоун / Скриншот з відео

Про що розповіла дружина Чмерковського

Максим Чмерковський та його кохана Пета Маргатройд тричі втратили дитину, але один з цих випадків був особливо трагічним. Тоді танцівник був у Києві та судив учасників у шоу "Танці з зірками".

Пета Маргатройд у цей час захворіла на коронавірус й отримала ускладнення, через які потрапила до лікарні. Лише там їй розповіли про викидень. Зірка навіть не знала, що була вагітна.