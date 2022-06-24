Известная голливудская актриса и обладательница "Золотого глобуса" Шэрон Стоун поразила фанатов новым признанием. Она рассказала, что потеряла девять детей из-за выкидыша.

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Шэрон Стоун пережила девять выкидышей

Недавно жена Максима Чмерковского рассказала изданию People о пережитых выкидышах. Сообщение об этом рассказе в инстаграме неожиданно прокомментировала актриса Шэрон Стоун. Она призналась, что потеряла девять детей.

"У нас, как у женщин, нет форума, чтобы обсудить глубину этой потери. Я потеряла девять детей в результате выкидыша. Это немало как физически, так и эмоционально, но мы вынуждены чувствовать это, как нечто такое, что нужно переживать наедине и тайно с каким-то чувством неудачи, вместо того, чтобы получить столь необходимое сочувствие и исцеление, в которых мы так нуждаемся", – впервые рассказала актриса.



Комментарий Шэрон Стоун / Скриншот с видео

Заметим, что раньше Шэрон Стоун рассказывала только о трех выкидышах, которые ей пришлось пережить. В 18 лет актриса забеременела от первого парня, но решила тайком от всех сделать аборт. Несколько дней спустя она была обессилена. Вероятно, поэтому звезда не смогла родить ребенка самостоятельно. Однако она не растерялась, а усыновила троих детей – теперь 21-летнего Роана, 16-летнего Лейрда и 15-летнего Кевина.

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