Відома голлівудська акторка та володарка "Золотого глобусу" Шерон Стоун вразила фанів новим зізнанням. Вона розповіла, що втратила дев'ятьох дітей через викидні.

Зверніть увагу Я не знала, що вагітна, – у дружини Максима Чмерковського стався викидень

Шерон Стоун пережила дев'ять викиднів

Нещодавно дружина Максима Чмерковського розповіла виданню People про пережиті викидні. Допис про цю розповідь в інстаграмі несподівано прокоментувала акторка Шерон Стоун. Вона зізналась, що втратила дев'ятьох дітей.

"У нас, як у жінок, немає форуму, щоб обговорити глибину цієї втрати. Я втратила дев’ятьох дітей у результаті викидня. Це чимало як фізично, так і емоційно, але ми змушені відчувати це, як щось таке, що потрібно переживати наодинці й таємно з якимось почуттям невдачі, замість того, щоб отримати таке необхідне співчуття та зцілення, яких ми так потребуємо", – вперше розповіла актриса.



Коментар Шерон Стоун / Скриншот з відео

Зауважимо, що раніше Шерон Стоун розповідала лиш про три викидні, які їй довелося пережити. У 18 років акторка завагітніла від першого хлопця, але вирішила потайки від усіх зробити аборт. Кілька днів після цього вона була знесилена. Ймовірно, через це зірка не змогла народити дитину самостійно. Однак вона не розгубилась, а натомість всиновила трьох дітей – тепер 21-річного Роана, 16-річного Лейрда та 15-річного Кевіна.

Про що розповіла дружина Чмерковського