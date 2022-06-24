Відома голлівудська акторка та володарка "Золотого глобусу" Шерон Стоун вразила фанів новим зізнанням. Вона розповіла, що втратила дев'ятьох дітей через викидні.
Зверніть увагу Я не знала, що вагітна, – у дружини Максима Чмерковського стався викидень
Шерон Стоун пережила дев'ять викиднів
Нещодавно дружина Максима Чмерковського розповіла виданню People про пережиті викидні. Допис про цю розповідь в інстаграмі несподівано прокоментувала акторка Шерон Стоун. Вона зізналась, що втратила дев'ятьох дітей.
"У нас, як у жінок, немає форуму, щоб обговорити глибину цієї втрати. Я втратила дев’ятьох дітей у результаті викидня. Це чимало як фізично, так і емоційно, але ми змушені відчувати це, як щось таке, що потрібно переживати наодинці й таємно з якимось почуттям невдачі, замість того, щоб отримати таке необхідне співчуття та зцілення, яких ми так потребуємо", – вперше розповіла актриса.
Коментар Шерон Стоун / Скриншот з відео
Про що розповіла дружина Чмерковського
- Максим Чмерковський та його кохана Пета Маргатройд тричі втратили дитину, але один з цих випадків був особливо трагічним. Тоді танцівник був у Києві та судив учасників у шоу "Танці з зірками".
- Пета Маргатройд у цей час захворіла на коронавірус й отримала ускладнення, через які потрапила до лікарні. Лише там їй розповіли про викидень. Зірка навіть не знала, що була вагітна.