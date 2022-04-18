Після виступу на Лужниках: "голубка миру" Тодоренко знову віщає про дружбу між Україною і Росією

Регіна Тодоренко мовчала про війну в рідній Україні, а тепер знову взялася за старе. В інстаграм-профілі з 7,9-мільйонною аудиторією вона втюхує про братні народи та "мир у всьому світі".

Днями Регіна Тодоренко долучилася до запису чергового розважального проєкту для російського ТБ. У Москві на "Лужниках" вона виконала новий ліричний трек, який присвятила чоловіку Владу Топалову. Її виступ супроводжувався льодовим шоу.

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Схоже, після концерту гастролерка згадала, що поки вона розважає московську публіку, в її рідній Україні йде війна й гинуть мирні люди. Тож Тодоренко знову взялася "напарювати" про дружбу між українцями та росіянами.

Регіна Тодоренко заговорила про мир між Україною і Росією

Світ має бути в живих квітах. Соняшник – квітка. Ромашка квітка,

– алегорично написала Регіна Тодоренко.

На фото з квітами "голубка миру" додала наліпки з українською і російською символікою – синьо-жовте та триколірне серця.

Скриншот з інстаграму Регіни Тодоренко

На цьому Регіна Тодоренко не зупинилася. У наступній інстаграм-сторіс вона показала, що серед її фоловерів багато інтернаціональних пар.

Однак апогеєм абсурду стала наступна публікація, в якій співачка розповіла про хресну ходу в Римі, під час якої хрест несли дві жінки – українка та росіянка. Безумовно, без наліпки голуба миру не обійшлося.

Скриншот з інстаграму Регіни Тодоренко

Регіна Тодоренко не вперше намагається примирити українців і росіян. Після визнання Путіним бойовиків на Донбасі вона опублікувала фото , на якому її син "тримає" синьо-жовтий прапор і триколор.

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