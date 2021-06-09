Після секс-скандалу Армі Гаммер відправився у реабілітаційний центр

Американський актор Армі Гаммер поїхав у рехаб після звинувачень у канібалізмі та зґвалтуваннях. Зараз він лікується у реабілітаційному центрі Флориди від алкоголізму, наркозалежності та сексуальних проблем.

Як повідомляють у виданні, в реабілітаційному центрі чоловік перебуває з травня. Таке рішення він ухвалив після того, як він встряг у скандал зі звинуваченнями у канібалізмі, БДСМ-експериментах та зґвалтуваннях.

Журналісти додають, що про допомогу Армі Гаммер попросив свою колишню дружину Елізабет Чемберс, з якою він розлучився влітку 2020 року з невідомих причин. Він пообіцяв жінці, що залишиться у рехабі до того часу, поки повністю не вилікується.

Наразі адвокат актора та Елізабет поки ніяк не коментують ситуацію. Армі Гаммер також припинив вести свою інстаграм-сторінку після перших звинувачень жінок.

Що відомо про секс-скандал з Армі Гаммером