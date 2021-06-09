Після секс-скандалу Армі Гаммер відправився у реабілітаційний центр

Американський актор Армі Гаммер поїхав у рехаб після звинувачень у канібалізмі та зґвалтуваннях. Зараз він лікується у реабілітаційному центрі Флориди від алкоголізму, наркозалежності та сексуальних проблем.
Як повідомляють у виданні, в реабілітаційному центрі чоловік перебуває з травня. Таке рішення він ухвалив після того, як він встряг у скандал зі звинуваченнями у канібалізмі, БДСМ-експериментах та зґвалтуваннях.
Журналісти додають, що про допомогу Армі Гаммер попросив свою колишню дружину Елізабет Чемберс, з якою він розлучився влітку 2020 року з невідомих причин. Він пообіцяв жінці, що залишиться у рехабі до того часу, поки повністю не вилікується.
Наразі адвокат актора та Елізабет поки ніяк не коментують ситуацію. Армі Гаммер також припинив вести свою інстаграм-сторінку після перших звинувачень жінок.
Що відомо про секс-скандал з Армі Гаммером
- У січні 2021 року акторка вперше запідозрили у канібалізмі. Невідома прихильниця актора опублікувала скриншоти листувань, де Армі заявив, що він канібал і хотів з'їсти дівчину.
- Згодом в мережі почали "спливати" інші листування та звинувачення від жінок, де Гаммера підловили на надмірній захопленості БДСМ-іграми, а також наркотиками.
- У березні його звинуватила у зґвлатуванні жінка, яка мала стосунки з чоловіком у 2017 році.
- Після усіх звинувачань актора звільнили зі зйомок у фільмах, але адвокат Армі Ендрю Бреттлер відкинув усі звинувачення.