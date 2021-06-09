Как сообщают в издании, в реабилитационном центре мужчина находится с мая. Такое решение он принял после того, как он встрял в скандал с обвинениями в каннибализме, БДСМ-экспериментах и изнасилованиях.
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Журналисты добавляют, что о помощи Арми Хаммер попросил свою бывшую жену Элизабет Чемберс, с которой он развелся летом 2020 года по неизвестным причинам. Он пообещал женщине, что останется в рехабе до тех пор, пока полностью не вылечится.
Сейчас адвокат актера и Элизабет пока никак не комментируют ситуацию. Арми Хаммер и прекратил вести свою инстаграм-страницу после первых обвинений женщин.
Что известно о секс-скандале с Арми Хаммером
- В январе 2021 года актера впервые заподозрили в каннибализме. Неизвестная поклонница актера опубликовала скриншоты переписок, где Арми заявил, что он каннибал и хотел съесть девушку.
- Позже в сети начали "всплывать" другие переписки и обвинения от женщин, где Хаммера подловили на чрезмерной увлеченности БДСМ-играми, а также наркотиками.
- В марте его обвинила в изнасиловании женщина, которая имела отношения с мужчиной в 2017 году.
- После всех обвинений актера уволили со съемок в фильмах, но адвокат Арми Эндрю Бреттлер опроверг все слухи о домогательствах.