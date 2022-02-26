Герой 9 сезону шоу "Холостяк" Нікіта Добринін родом з Чернівців. Рідні кличуть його з дружиною та сином до себе, але ті відмовляються покидати столицю. Кажуть, що дорога на Західну Україну може бути небезпечнішою, ніж російські снаряди в Києві.

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Ми не виїжджаємо, тому що це небезпечно. У нас багато дітей. Мости розбиті, виїжджати нікому неможна зараз,

– пояснила Даша Квіткова.

Зараз з подружжям п'ятеро дорослих, очевидно, рідних блогерки, що теж мешкають під Києвом, 7-місячний син Лев і ще троє дітей – 4 місяці, 5 і 13 років. Усі вони ховаються в бункері.

"Ми перебуваємо в бункері всією сім'єю, тому що над нами літають винищувачі, чути сильні вибухи та стрілянину. Ми в самому центрі. У Києві", – ділиться Квіткова з аудиторією.

Фото з інстаграм-сторіс Даші Квіткової

Хто з українських зірок ночує в бомбосховищах

Вранці 24 лютого, у день наступу Росії на Україну, Анатолій Анатоліч ховався у підвалі з дружиною, доньками та сином, якому лише 7 місяців. Він заявив, що не пробачить цього "русскому миру".

ховався у підвалі з дружиною, доньками та сином, якому лише 7 місяців. Він заявив, що не пробачить цього "русскому миру". Екссолістка "НеАнгелів" Слава Камінська три ночі спала з дітьми на підлозі в бомбосховищі, адже в Києві постійно лунають сирени та вибухи.

три ночі спала з дітьми на підлозі в бомбосховищі, адже в Києві постійно лунають сирени та вибухи. Телезірка Маша Єфросиніна теж по кілька разів на день бігає в бомбосховище, за що "розносить" Баскова і Канделакі, які підтримують загарбницьку війну Путіна.

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