Після позбавлення титулів: принц Ендрю відповів на звинувачення у домаганнях

Скандальний принц Ендрю відповів на звинувачення у сексуальних домаганнях. Він подав до суду скаргу, де вимагає скасувати розгляд справи.

Син королеви Єлизавети II знову намагається виправдатися після звинувачень у сексуальних домаганнях. Він спростував слова Вірджинії Джуффре про зґвалтування.

Актуально Скандальний принц Ендрю міг мати роман з жінкою, винною у секс-торгівлі

Документ на 11 сторінок – відповідь на звинувачення

Принц Ендрю висловив бажання, щоб його справу розглядав суд присяжних. Водночас його адвокати звернулись до суду зі скаргою й подали документ на 11 сторінок, де відкидають усі звинувачення та приводять аргументи на користь герцога. Також вони вимагають скасувати розгляд справи.

Адвокати сина королеви запевняють, що якщо між принцом Ендрю і Вірджинією Джуффре могли бути інтимні стосунки, то вони були лише за згодою двох.

Припускаючи, але не визнаючи, що Джуффре зазнала будь-яких травм або збитків, зазначених у позові, вважаємо, що її претензії перекриваються доктриною згоди,

– пише в позові.

Юристи принца Ендрю додають, що "причини позову Джуффре повністю або частково виключаються її власною неправомірною поведінкою". Раніше вони стверджували, що дівчина могла брати участь у секс-торгівлі за власним бажанням.

Щодо інших звинувачень адвокати стверджують, що у принца Ендрю "недостатньо інформації, щоб визнати чи спростувати звинувачення". Це стосується й спільної фотографії Ендрю, Джуффре та Гіслейн Максвелл – герцог стверджував, що світлина може бути підроблена.



Принц Ендрю, Джуффре і Максвелл / Фото Mirror

​Читайте детальніше Звинувачення в педофілії та втрата патронажів: все про секс-скандал з принцом Ендрю

У чому звинувачують принца Ендрю

, раніше королева Єлизавета II прийняла рішення про позбавлення свого сина усіх військових звань та патронажів . Тепер у судовій справі він відповідатиме як приватна особа, а не як член королівської родини.

Американка Вірджинія Джуффре стверджує, що принц Ендрю тричі зґвалтував її. На той час їй не було 18 років.

Вперше її змусили до статевого акту з сином Єлизавети II її змусили в лондонському будинку Гіслейн Максвелл – партнерки сексуального злочинця Джеффрі Епштейна;

вдруге сексуальне насилля сталось в маєтку Епштейна в Нью-Йорку;

третій випадок стався на приватному острові, який належав сексуальному злочинцю

Лондонська поліція закрила справу, підкресливши, що в ній має розбиратися американська влада. Тепер, якщо позов принца Ендрю відхилять, цілком імовірно, що він постане перед судом.