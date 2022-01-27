После лишения титулов: принц Эндрю ответил на обвинения в домогательствах

Скандальный принц Эндрю ответил на обвинения в сексуальных домогательствах. Он подал в суд жалобу, где требует отмены рассмотрения дела.

Сын королевы Елизаветы II снова пытается оправдаться после обвинений в сексуальных домогательствах. Он опроверг слова Вирджинии Джуффре об изнасиловании.

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Документ на 11 страниц – ответ на обвинение

Принц Эндрю выразил желание, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. В то же время, его адвокаты обратились в суд с жалобой и подали документ на 11 страниц, где отвергают все обвинения и приводят аргументы в пользу герцога. Также они требуют отменить рассмотрение дела.

Адвокаты сына королевы уверяют, что если между принцем Эндрю и Вирджинией Джуффре могли быть интимные отношения, то они были только с согласия двух.

Допуская, но не признавая, что Джуффре получила какие-либо травмы или убытки, указанные в иске, считаем, что ее претензии перекрываются доктриной согласия,

– пишет в иске.

Юристы принца Эндрю добавляют, что "причины иска Джуффре полностью или частично исключаются ее собственным неправомерным поведением". Ранее они утверждали, что девушка могла участвовать в секс-торговле по собственному желанию.

По другим обвинениям адвокаты утверждают, что у принца Эндрю "недостаточно информации, чтобы признать или опровергнуть обвинения". Это касается и общей фотографии Эндрю, Джуффре и Гислейн Максвелл – герцог утверждал, что фотография может быть подделана.

Принц Эндрю, Джуффре и Максвелл / Фото Mirror

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В чем обвиняют принца Эндрю

что ранее королева Елизавета II приняла решение о лишении своего сына всех военных званий и патронажей . Теперь в судебном деле он будет отвечать как частное лицо, а не как член королевской семьи.

Американка Вирджиния Джуффре утверждает, что принц Эндрю ее трижды изнасиловал. В то время ей не было 18 лет.

Впервые ее принудили к половому акту с сыном Елизаветы II в лондонском доме Гислейн Максвелл – партнерши сексуального преступника Джеффри Эпштейна;

вторично сексуальное насилие произошло в имении Эпштейна в Нью-Йорке;

третий случай произошел на частном острове, который принадлежал сексуальному преступнику.

Лондонская полиция закрыла дело, подчеркнув, что в нем должны разбираться американские власти. Теперь, если иск принца Эндрю будет отклонен, вполне вероятно, что он предстанет перед судом.