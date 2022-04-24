Після перемоги повінчаємось, – які дві зірки у Великдень дали обітницю про шлюб

Світле свято Великодня – це не лише повні кошики смаколиків та родинних застіль. А й сакральні моменти, які запам'ятовуються назавжди. 24 квітня хореограф Ілона Гвоздьова та співак Роман Сасанчин повідомили, що хочуть взяти церковний шлюб з другими половинками, коли закінчиться війна.

Роман та Іванна Сасанчини

Першою щасливу новину повідомила Іванна Сасанчин. Дівчина певний час перебувала у Польщі з донькою Елізабет через загрозу ракетних ударів в Україні. Зараз вона повернулась на Великдень додому на Тернопільщину, до свого чоловіка Романа, та вже встигла потішити радісною новиною прихильників.

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Після публічних сварок у мережі та навіть заяв про розлучення, пара вже домовилась зі священником, що візьме шлюб. Та навіть хоче зіграти пишне весілля.

Ми вже посвятили пасочку і йдемо з дуже хорошою новиною: ми вже домовились зі священником про те, щоб взяти шлюб. Ми щасливі. Надіємось, що скоро закінчиться війна і нашому щастю не буде меж. І ми ще весілля запланували у майбутньому, ми все ж таки його зробимо,

– поділилась дівчина в інстаграм-сторіс.



Роман та Іванна Сасанчини / Фото з інстаграму пари

Ілона Гвоздьова

Зараз жінка перебуває у Римі разом з двома дітьми та мамою, поки її чоловік служить у територіальній обороні Києва. Наразі він просить не повертатись в Україну свою сім'ю заради їхньої безпеки. Але після багатьох випробувань впродовж 2 місяців війни – їхній будинок та автомобіль вщент зруйнували росіяни – пара хоче закріпити союз шлюбом. Зазначимо, що офіційно Ілона та Іван одружились у серпні 2014 року.

Для мене статус ніколи не був важливим, не так ним була зацікавлена, але сьогодні і назавжди найважливішим залишиться – це життя. Також це сімейні стосунки, і ми вже з моїм чоловіком обговорили, що коли ми повернемося (в Україну, – Showbiz 24), то обов'язково з ним повінчаємось. Настала саме така мить. Якщо ми це переживемо, це буде дуже доречно,

– зізналась Ілона у шоу "Зірковий шлях".



Весілля Ілони Гвоздьової та Івана у 2014 році / Фото з інстаграму Ілони