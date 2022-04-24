Тиждень тому телеведучі, актори та співаки побували у храмах, аби освятити вербу та оливкові гілки, а вже сьогодні, 24 квітня, зібрались у храмах в честь великого свята Великодня. Оскільки у Києві ще досі небезпечно, багато хто з них залишається на заході України і там відзначає свято.

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Пишні кошики, вишиванки, храми, заповнені людьми, священна вода та багато інших обов'язкових атрибутів свята присутні на фотографіях, тому як знаменитості проводять свято Великодня – дивіться далі.

Зверніть увагу: уряд України наполегливо просить залишатись вдома та відзначати свято онлайн, а не у храмах, особливо у великих містах. Адже існує загроза диверсій зі сторони росіян.

Катерина Осадча

"Христос воскрес! Ми всі сьогодні молимося за мир, за здоров’я наших бійців, за Божу справедливість, молимося за поранених та за душі загиблих. Наші вороги змусили нас в молитві "Отче наш" по-іншому чути рядок "як ми прощаємо винуватцям нашим"… Боже, збережи Україну! Ми сильні і з нами Бог", – щиросердно написала Осадча, одягнувши розкішну вишиванку. Також вона показала чарівну паску та фарбовані яйця, і не забула долучити до допису кадри з військовими, завдяки яким українці на більшій частині України можуть радісно та спокійно зустрічати Великдень.

Сім'я Решетників

Подружжя Григорія та Христини Решетників зараз проживає в Івано-Франківську. Кілька днів тому вони побували у Києві та Ірпені, але повернулись на свята до дітей, аби разом зустріти Великдень. Усі разом вони побували на святковій службі, де освятили кошики, яких було аж 5 на цілу сім'ю!

"Вітаємо Вас зі святом Великодня. Миру, злагоди та любові Вам та Вашим близьким! Українці – єдині, незламні та незалежні! Україна переможе! Христос воскрес!!! З любов'ю, ReshetnikFamily", – написало подружжя.

Тарас Тополя

Лідер гурту "Антитіла" зараз перебуває на фронті, переїхавши зі звільненої Київщини на Харківщину. Нещодавно він отримав волонтерську допомогу, зокрема й великодній набір. Тому разом з ним він привітав прихильників зі світлим святом.

"З Великоднем, любі українці! З вірою в серці та вірою в ЗСУ зустрічаємо цьогоріч це величне світле свято. Такі часи. Миру нам усім та злагоди, зберігаймо традиції і єднаймося! Так переможемо. "А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його". Христос воскрес! Воскресне Україна!" – каже артист.

Оля Цибульська

Українська співачка Оля Цибульська зустріла Великдень у серці заходу України – Львові. Жінка побувала в одному з центральних храмів міста, де не лише освятила кошик, а й зробила радісне фото з настоятелем церкви.

"Христос воскрес, мої! Я знаю, що багато з вас не пішли сьогодні до церкви задля безпеки. Дякую, що бережете себе. Інші – в сотнях тисяч кілометрів від дому. І, на жаль, немало вас, моїх українців, які невпинно моляться з підземних сховищ під свистом ракет. Я забігла попросити в Бога миру і зустріла Отця Павла. Нехай це відео потрапить до кожного, кому, як і мені, потрібна ця краплина святої надії. Христос воскрес! І Україна обов‘язково воскресне. З нами Бог", – переконана зірка.

Маша Єфросиніна

Телеведуча теж перебуває у Львові та підтримує українські традиції. Разом із сином Сашком вона розфарбувала яйця у синьо-жовті кольори та підготувала великодній кошик. У мережі також вона написала проникливий діалог, який виник між нею та хлопчиком:

" – Мамо, ну, будь ласка, покажи, де у храмі Бог?

– Сашенько, ти тут можеш побачити лише ікони. На них зображено святих. Усі вони служили і служать людям і Богові. А його ніхто не бачить. Він усередині кожної людини!

– Це як?

– Це любов, співчуття та тепло, яке ти відчуваєш до людей! Коли робиш добрі вчинки стосовно інших. І не робиш нічого поганого…

– Отже, Росія не має Бога?…"

The Hardkiss

"Христос воскрес! Сьогодні ми найсильніші, ми єдині. Молитва наша жива і щира, бо за нами правда. За Україну, за перемогу, за життя".

Lida Lee

"Сьогодні так хочеться заплющити очі та вдихнути життя! Просто вдихнути! Чисте повітря, без диму та вогню. Під звуки вітру та співу птахів, а не вибухів та сирен. Просто вдихнути… Без болю всередині та судомної боязні взяти телефон у руки та прочитати там нові новини. Просто вдихнути… Просто обійняти… Просто усміхнутися. Просто бути поруч. І просто привітати одне одного із цим священним днем!

Сьогодні ми його не святкуємо так, як робили усі ці роки… Але ми це обов'язково надолужимо! Нехай тільки будуть живі та здорові всі рідні, близькі та кохані! Нехай буде мирним небо, і ми знову, всі зберемося сім'ями за великими столами і з найщирішими побажаннями один одному! Зі святом вас! Мої любі люди! Я знаю, що сьогодні бажає один одному вся країна! Нехай наші думки та молитви будуть почуті. Христос воскрес!"

Христина та Володимир Остапчуки

"Христос воскрес. Молимося за наші війська та мир в Україні".

Ектор Хіменес-Браво

"Христос воскрес – воскресне Україна! 24 лютого кожен з нас став трішки ближчим до Бога. Цей Великдень – не звичайний. Зазвичай, ти відчуваєш багато емоцій, приїжджають гості, вночі йдемо святити Паску. В цьому році все інакше. Нам довелось святити Паску днем, щоб не прилетіла ракета. Ми не відчуваємо того щастя, тому що боїмось за своє життя, гості не приїжджають, тому що не можуть, а хтось загинув… Сьогодні я помолився за Україну! Як кожен з вас у думках.

Це велике свято. Ми з командою розвезли дуже багато пасочок у села, лікарні та будинки пристарілих, щоб кожен відсвяткував. Захисники зустрічають це свято в окопах. У рашистів не вийде зламати нашу віру. Не вийде забрати наше свято. Не вийде окупувати нашу любов до волі. Зі святом українці! Христос воскрес!"

Олег Псюк, Kalush Orchestra

"Перша фотка: я, мама і мала. Друга фотка: тато, мама і Грам. Христос воскрес!"

Джамала

"Знаєте, зараз ще більше цінуєш кожну хвилину з дітьми й тим важче дається кожна мить розставання з ними. Сьогодні я хотіла би просто привітати вас з Великоднем, але день, як і раніше, почався зі стрічки новин. Маріуполь, Мелітополь, Одеса, Луганськ… Від неможливості зупинити цей потік жахливих фактів відчуваєш себе безпорадною. Я дуже хочу, щоб усі ми більше ніколи не мали цього відчуття. Щоб усі ми могли бути поруч з тими, кого любимо. Нехай ця мрія збудеться якнайшвидше".