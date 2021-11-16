Як з'ясувалось, сувора суддя "Танців з зірками" і прима-балерина Національної опери України "дружить" далеко не з усіма стилями танців. Балетом вона займається більше як 30 років, тоді як пристрасну сальсу опанувала усього кілька днів тому. За словами Катерини Кухар, на це в неї було обмаль часу.

Важливо "Катя все зіпсувала": у мережі розкритикували Катерину Кухар за танець з Артуром Логаєм

Сталось так, що репетиції з Артуром Логаєм і Анною Кареліною збіглась з підготовкою до міжнародного балетного фестивалю Serge Lifar de la dance. Він відгримів у столиці 13 і 14 листопада.

Однак Катерина Кухар ризикнула і "відкрила у собі бальницю" за лічені години. Попри нещадний хейт і приниження у мережі вона зізналась, що отримала приголомшливе задоволення від гарячої сальси на паркеті "Танців з зірками".

Якщо ви думали, що "вже пізно вчитися новому" – забудьте! І зробіть навпаки… Пробуйте! Старайтеся! Насолоджуйтеся кожним ковтком життя, відкривайте серце новому! І неймовірна кількість дофаміну вам забезпечена,

– відповіла балерина усім хейтерам.

Катерина Кухар з Артуром Логаєм на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму балерини

Катерина Кухар з Артуром Логаєм на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму балерини

Катерина Кухар з Артуром Логаєм та Анною Кареліною на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму балерини Зауважимо, колеги Катерини Кухар по "Танцях з зірками" засипали її компліментами. За словами Монатіка, балерині дуже пасує сальса, а Максу Чмерковському подобалось спостерігати, як "класичний лебідь перетворюється в екзотичну латиноамериканську птаху". У коментарях натхненну сальсою Катерину Кухар підтримали десятки шанувальників: "За декілька днів класичну школу ніде не подіти. Тому й рухи плавніші, ніби обережніші, але це було дуже гарно й естетично";

"Однозначно один з кращих танців сезону";

"Хочеться більше бачити вас у бальних танцях, дуже гарно";

"У цьому номері все було так гармонійно. Ви красуня, і як кажуть, талановита людина, талановита в усьому";

"Яка ви, Катерино, чарівна танцівниця та зваблива жінка";

"Круто ви станцювалися! Я вболіваю за цю пару".

Повний текст публікації Катерини Кухар:

Я відкрила в собі бальницю. Якщо раптом ви думали, що "вже пізно вчитися новому" – забудьте! І зробіть навпаки!

За п'ять сезонів "Танці зі зірками" я встигла приміряти на себе такі різні амплуа, як роль ведучої, співачки й навіть відчула себе бальницею.

І хоч часу для спільних репетицій з Артуром Логаєм і Анною Кареліною у мене практично не було, у зв'язку з відродженням легендарного фестивалю Serge Lifar de la dance, задоволення від танцю та partners in crime (співучасті в злочині ред. Showbiz 24) я отримала приголомшливе! Саме емоції роблять наше життя яскравішим!

Пробуйте! Старайтеся! Насолоджуйтеся кожним ковтком життя і тими дарами, які воно вам підносить! Діліться своїми емоціями з іншими! Відкривайте серце новому! І неймовірна кількість дофаміну вам забезпечена.