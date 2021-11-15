Суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар стала у тріо разом з актором Артуром Логаєм та його партнеркою Анною Кареліною. Вони станцювали під пісню Монатіка "Каждый раз".

До слова Влад Яма відповів, за якої умови вийде на паркет "Танців з зірками" як учасник

Катерина, Анна та Артур станцювали запальну самбу. За свій виступ вони отримали хороший бал від суддів – 29.

Реакція мережі

Однак у коментарях користувачі інстаграму не погодилися з членами журі, які ставили тріо оцінку. Найбільша критика полилась у бік Катерини Кухар, яку навіть порівняли з партнеркою Логая Кареліною.

"Боже, Кареліна навіть Кухар "дала прикурити". Дуже круто";

"Каті тільки в балеті танцювати! Ноги тремтять, в ритм не попадає. Добре, що знає теорію... Танець таке";

"Найгірший номер Логая. І Катя у порівнянні з партнеркою виглядала не дуже";

"При всій повазі до Артура, дівчата рухались, а він зовсім не танцював, на руках тримає добре партнерок, але що то було грудьми, не сальса, а "циганочка", коли нарешті буде танок, а не просто окремі рухи";

"Кухар танцює гірше за деяких учасників";

"І де сальса, Артур?";

"Технічно танець не вдався. Підтримки в тому числі, не зловив партнерку.";

"Мені здається, Катя все зіпсувала, не дуже. Їй самій треба попрацювати над турлянчиками та фуете. А сама пара сильна, я думаю, вони будуть у фіналі".

Однак є й фани, що оцінили виступ тріо лише позитивно, та їх значно менше:

"Найкращі";

"Оце рвань. А від Катерини не очікувала, що вона може танцювати щось інше крім балету. Просто бомба. Найкращий танець із парою, який танцювала Катерина за всю історію цього шоу. Тріо – неймовірне, танець – фантастичний. Крутяк!";

"Анна і Катерина шикарні";

"Вогонь";

"Дуже круто. Ми за них";

"Просто неймовірні. Вони найкращі".

Артур Логай відреагував на критику

Артур Логай в інстаграм-сторіз подякував Катерині Кухар за сміливість та спільний танець. Також він відповів усім хейтерам балерини.

Друзі, бути злими й сварити Катю за те, що ви не можете зробити краще, некрасиво. Не треба її ображати, бо вона приголомшлива і крута,

– підкреслив актор.

Додамо, у цьому сезоні суддю вже порівнювали з партнеркою, щоправда, членкиня журі тоді була запрошеною. Мовиться про Ілону Гвоздьову, яка станцювала разом з MELOVIN та Лізою Русіною, яку часто критикувала. Катерина Кухар прокоментувала їхній виступ і сказала, що учениця перевершила вчительку.